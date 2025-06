El Síndic estudia una queja por el cobro del canon de saneamiento en el Carraixet de Xàtiva

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha iniciado una investigación a raíz de una queja ciudadana por el cobro del canon de saneamiento por parte del Ayuntamiento de Xàtiva en una vivienda situada en la partida del Carraixet sin conexión efectiva a la red pública de aga potable, según ha avanzado este lunes el grupo municipal del PP.

Desde hace años, los vecinos del Carraixet vienen reclamando mejoras básicas en infraestructuras y servicios. De momento, la desnitrificadora impulsada por el ayuntamiento sigue en fase de pruebas y el abastecimiento de agua potable todavía no es una realidad en esta zona.

Desde el PP aseguran que los residentes están pagando "por un servicio no prestado" y censuran que los escritos de reclamación presentados por estos no han sido contestados por el consistorio, lo que ha conducido a que las quejas acaben en el Síndic. Los vecinos sostienen que "han pagado 56 euros únicamente por el canon de saneamiento, no siendo el agua potable, ni pudiéndose utilizar esta agua para uso doméstico".

El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, considera que existe "una nueva muestra de abandono por parte del gobierno local". “Carraixet es una zona históricamente olvidada. Los vecinos pagan como si vivieran en el centro de la ciudad, pero no tienen agua potable. Lo que sí tienen son recibos injustos y un alcalde que ignora sus reclamaciones.”

“Que tenga que ser el Síndic de Greuges quien intervenga para obligar al Ayuntamiento a responder es, sencillamente, vergonzoso. Xàtiva no merece este nivel de dejadez institucional”, ha añadido el regidor.

El silencio administrativo, marca de la casa

El informe preliminar del Síndic mantiene que la administración local podría haber vulnerado derechos fundamentales al no dar respuesta a una reclamación vecinal durante más de ocho meses. De hecho, el defensor del pueblo valenciano pide un informe detallado al Ayuntamiento de Xàtiva en el plazo de un mes, advirtiendo de que, en caso de no recibirlo, se considerará una falta de colaboración institucional que quedará reflejada en la resolución final.

“Roger Cerdà ha convertido la falta de respuesta y la propaganda en su única forma de gobernar. Mientras se gastan más de 10 millones de euros en un centro elitista como el ‘Raimon’, los vecinos del Carraixet siguen luchando por derechos tan básicos como el agua potable. Es indecente", apostilla Sanchis.