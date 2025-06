Vuelve a Otos el festival de arte más transgresor y comprometido en el ámbito rural

Con la llegada del buen tiempo, el pueblo de Otos volverá a vestirse de arte, reflexión y comunidad con la celebración del Festival de Argel, que este año celebra su quinta edición los días 6, 7 y 8 de junio. Un festival de artes escénicas que se ha convertido en algo más que una cita cultural: un espacio para mirarnos como sociedad e imaginar futuros posibles desde la creatividad, la denuncia y la esperanza.

Organizado por el Ayuntamiento de Otos y el Festalger, el festival reunirá propuestas artísticas para todos los públicos, con un marcado carácter social y comprometido. En un momento de cambios e incertidumbres globales, el evento quiere poner el arte en el centro como vehículo de transformación y vínculo comunitario.

Una programación que emociona y sacude

La programación comenzará viernes 6 de junio a las 19:30 h con la inauguración oficial en el Palau de Otos, a cargo de la directora del festival, Mónica Gómez, y la regidora de Cultura, Celia Blanquer. A continuación, se abrirá la exposición “Salvats”, de Mari Carmen Martínez i Jose Galarzo, una colección de acuarelas y obras recuperadas después de la dana, que convierten la natura en herramienta de resistencia y memoria.

La jornada cerrará con la obra “We Would Prefer Not To” de DueTeatre, un potente espectáculo de teatro físico que explora las relaciones de dependencia emocional y la afectividad contemporánea (20:00 h, nuevo espacio piscina).

El sábado 7 de junio ofrecerá una programación intensa y variada. La tarde empezará con “Pols” de Pepa *Cases (18:00 h), un solo de danza contemporánea que habla de diversidad e identidad de género desde la experiencia personal de la intérprete. A las 19:00 h, Criatura Teatre llevará a la Biblioteca “Llibre de Meravelles”, una obra inspirada en el universo poético de Vicent Andrés Estellés, con historias de guerra, amor y resistencia cotidiana (a partir de 12 años).

Una representación en el Festalger. / Festalger

A la misma hora, el Parque Jaume I acogerá “magina, Crea, Comparteix", un espacio de juego libre para niños y familias con la natura y la creatividad como protagonistas.

A las 20:15 h, tendrá lugar uno de los platos fuertes del festival: “Siluetas de Agua” de Teatro en Movimiento Callejerx, un espectáculo itinerante y multidisciplinario que reflexiona sobre la crisis del agua y la emergencia climática, a partir de un lenguaje visual y poético que nace del diálogo con la memoria colectiva. Iniciará al Palacio de Otos y recorrerá varios espacios del pueblo.

La jornada acabará con la tradicional cena de sobaquillo y el concierto del grupo Miscel·lània (23:30 h), formado por vecinos y vecinas del pueblo, que amenizarán la noche con versiones pop-rock en directo.

El domingo 8 de junio, la cita será en el Trinquet a las 11:00 h, con la obra “Plàstic” de La La Família Política, una pieza familiar que conjuga teatro, clown y títeres para abordar el cambio climático desde una mirada crítica y accesible, apta a partir de los 6 años.

Como conclusión, habrá paella popular a las 14:00 h en la Sala de Usos Múltiples (con ticket previo), seguida de un bingo-tardeo festivo y compartido.

Un festival hecho desde el pueblo y para el pueblo

El Festival de Argel 2025 llega en un contexto marcado por obras y transformaciones en el pueblo, pero también por un fuerte empujón colectivo. “Este año más que nunca, hemos visto que solo con implicación, apoyo mutuo y responsabilidad compartida las cosas funcionan”, señala la directora de la cita, Mónica Gómez. El voluntariado, el apoyo vecinal y la cura de los espacios han estado fundamentales para que este festival continúe siendo una realidad viva y querida.

El cartel de la edición, obra de José Galarzo, simboliza este espíritu: un llamamiento a la convivencia, la armonía y el respeto entre todos los seres que habitan la Tierra.