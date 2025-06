La AMPA del IES Simarro urge a Educación a adoptar medidas para combatir el calor

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del IES Luis Simarro se reunió ayer por la tarde y ha confeccionado un escrito de protesta para enviar a la Conselleria de Educación tras encadenarse cuatro casos de estudiantes atendidos por exceso de calor en las aulas durante la semana pasada. Tal y como publicó Levante-EMV, uno de los jóvenes fue ingresado en el hospital y la problemática se sufre -sobre todo- en las unidades ubicadas en el tercer piso del edificio, que es donde más pega el sol. Todas las fuentes consultadas explicaron que durante olas de calor como la registrada la semana, aquella zona es un «auténtico horno».

Isabel Serra, actual presidenta del AMPA, atendió a este diario y comentó que «lo que ha ocurrido puede volver a pasar en cualquier momento. Ya sea durante lo que queda de curso o a principios del que viene, en septiembre. Es cierto que ha habido antecedentes, otros casos, pero no tenemos constancia de una sucesión tan seguida de estudiantes afectados por el calor». «El edificio se calienta por las características propias que tiene. Es una situación límite. No es una casualidad que haya una ola de calor, es algo que se sabía. Xàtiva, por desgracia está en una zona en la que algo así puede volver a pasar. Pedimos medidas urgentes a corto plazo para atajar la situación. Y queremos que lo arreglen del todo a medio o largo plazo, más allá de poner zonas de sombra. Apoyamos a las familias afectadas», expuso Serra. Así, entre las propuestas que lanzan desde el AMPA se encuentra el recorte de los horarios, aunque este año la conselleria no ha dado el visto bueno a la reducción de jornada que pidieron desde la dirección para acabar a la una del mediodía: «Es una situación que puede pasarle a cualquier estudiante del centro. El cambio climático es un hecho y la Conselleria de Educación tiene que afrontar este problema de forma seria. Las altas temperaturas afectan al rendimiento del alumnado y los profesores también lo sufren».

Resto de centros de Xàtiva

Amor Amorós es la actual presidenta del Consell Escolar de Xàtiva. Teniente de Alcalde y regidora de Educación en el Ayuntamiento, ayer confirmó que «aunque todos los centros se quejan del calor cuando hay un episodio de este tipo, no tenemos constancia de hechos similares en otro instituto o colegio durante la semana pasada». «El tema del calor es recurrente, se trata en muchas reuniones. Creo que en septiembre, al inicio de curso, vino una inspectora a ver lo que ocurría en el IES Simarro. Mucha sensibilidad no parece que hayan mostrado desde la conselleria. Parece ser que se comprometió a dar una solución y ha pasado todo el curso y no se sabe nada de nada», expuso.

Maica Martínez, delegada sindical de UGT en la Costera, visitó ayer el instituto: «Vimos la noticia. Hemos comprobado la gravedad de la situación. Hoy -ayer para el lector- no hacía tanto calor y se notaban las altas temperaturas. Eran las 11 y en el despacho del director el termómetro ya marcaba 31 grados. Tengo constancia de que han pedido al Invassat que venga a hacer comprobaciones. Una madre ha hecho un estudio privado y ha confirmado que el centro no cumple con las condiciones óptimas. El instituto no está bien orientado y hay planchas metálicas que aumentan el calor. Los ventiladores solo mueven el viento cálido. Vamos a recopilar todas las incidencias», apostilló.