Las fincas con más de 10 pisos tendrán contenedores comunitarios en Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha reformulado el pliego de su mayor contrato de servicios de la historia, el de la recogida de la basura "puerta a puerta", tras el traspiés sufrido con la primera licitación, que quedó desierta después de que se presentara una única empresa que no cumplía con la calidad técnica mínima exigida para poner en marcha la nueva gestión.

El nuevo texto mantiene la duración de la contrata por un periodo de 12 anualidades, pero incrementa ligeramente el precio a abonar a la futura adjudicataria, puesto que el presupuesto pasa de 41 millones de euros a 42,76 millones, el equivalente a un gasto de 3,5 millones de euros anuales para las arcas del consistorio. El incremento de tarifas y las dificultades para encontrar empresas en un escenario postdana fueron dos de los argumentos esgrimidos para explicar el desenlace fallido del anterior concurso.

Otro cambio importante en el pliego contempla que la recogida puerta en las fincas con más de diez viviendas se realice en contenedores comunitarios de entre 120 y 130 kilos en los que los inquilinos depositarán sus bolsas de basura, con tal de facilitar la operatividad del servicio. Se trata de una propuesta que compartió el PP en la comisión de estudio previa y que desde el equipo de gobierno han "valorado positivamente" para ofertar el contrato.

Por último, el ayuntamiento ha suprimido la obligatoriedad de que los vehículos de la empresa contratista tengan que funcionar a gas, tal como recogía el proyecto inicial. Aunque la memoria técnica valorará especialmente las propuestas que planteen un parque móvil de bajas emisiones, este dejará de ser un requisito imprescindible para la evaluación de las candidatas.

La aprobación del pliego modificado, que salió adelante con el apoyo del gobierno de Ens Uneix, el voto en contra de Compromís, PP y PSPV y la abstención de Vox, suscitó un acalorado y largo debate en el pleno municipal del pasado jueves. La oposición volvió a cuestionar la viabilidad de la licitación pese a las correcciones introducidas.

Cambios consensuados con los técnicos

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, defendió que los cambios han sido consensuados con los diferentes departamentos del ayuntamiento, después de defender que el nuevo contrato permitirá implementar "el plan local de residuos con más eficiencia, calidad y autonomía, sin depender de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida". Gandia también criticó al Gobierno Central por eliminar la posibilidad de bonificar la tasa de la recogida de la basura a los vecinos, una medida que ha supuesto un elevado incremento impositivo para los contribuyentes.

El portavoz del PP, Rafa Soriano, acusó al ejecutivo de limitarse a aprobar "un pequeño maquillaje" en el pliego con la esperanza de que "alguna empresa pique" y auguró que las licitadoras "no harán cola y posiblemente solo vuelva a presentarse una" al concurso, vaticinando que el mismo "será un fracaso". Los populares aseguran que el proyecto está "lleno de deficiencias" y no es atractivo para el sector. A juicio de Soriano, la periodicidad en la recogida de determinadas fracciones de residuos (como los envases) no es la adecuada y la recogida en las urbanizaciones, escasa.

El regidor también considera que no se aclara cómo se llevará a cabo el control de las bolsas de basura por parte de cada familia y predice una proliferación de "vertederos insalubres" y "un incremento del turismo de residuos" cuando "los vecinos no puedan dejar la basura en lugares diferentes a los que tengan asignados". Igualmente, desde el PP preguntaron qué pasará si la licitación "no llega a tiempo" y se pierden los 1,3 millones de euros de subvención asignada para desarrollar el proyecto procedente de los fondos europeos.

Por su parte, Gandia puso en valor el "intenso trabajo" de los técnicos municipales para garantizar un servicio óptimo y contestó al PP que el ayuntamiento se ha reunido con varias empresas del sector para sondear los posibles cambios a introducir en el pliego antes de su aprobación.