"Recibir la llamada del alcalde ha sido algo muy inesperado"

Marta Díaz i Martínez, de la Falla Molina-Claret, y Ada Domínguez i Diego, de la comisión Plaça Espanyoleto, son las Falleras Mayores de Xàtiva de 2026. Las dos afortunadas recibían la llamada telefónica del alcalde, Roger Cerdà, este lunes al mediodía, para comunicarles su elección como máximas representantes de las Fallas de Xàtiva para el próximo año.

Cerdà, junto a Beltrán y Sisternes, en la llamada telefónica a las falleras mayores de Xàtiva de 2026. / Ajuntament Xàtiva

Muy emocionadas, con llantos y casi sin poder hablar recibían la llamada, ante la que solo podían dar las gracias por ser las elegidas y mostrarse muy contentas. Horas después y tras haber podido asimilar la elección del cargo, se mostraban más distendidas, con menos nervios y más elocuentes para expresar sus sentimientos tras ser elegidas falleras mayores de Xàtiva.

Marta, en declaraciones a este diario, manifestaba por la tarde que el momento de la llamada, que ha recibido en su casa, acompañada por su familia y la Cort d’Honor, “ha sido muy inesperado, había mucha incertidumbre”. Y es que el cargo de Fallera Mayor estaba muy cotizado, con tres candidatas al cargo. En Infantil había cuatro candidatas. La Fallera Mayor de 2026 expresaba que “siempre comienzan llamando a la Infantil y al empezar por la Mayor, no lo esperaba. Pero soy muy positiva y tenía mucha ilusión. Todo podía pasar”. Y en su caso ha pasado, ha sido la elegida.

Marta Díaz proviene de una familia muy vinculada al mundo de las fallas y a la comisión de República Argentina. Su madre fue Fallera Mayor Infantil en 1977, su hermano también ha ostentado cargo fallero y la propia Marta fue integrante de la Cort d’Honor de la Fallera Mayor Infantil de 2016 y participó como presentadora del Comiat de las falleras mayores de Xàtiva. Ha estado vinculada a la falla “familiar” de República Argentina hasta 2010, cuando pasó a la de Molina-Claret, “donde estaban mis amigas”.

Con la elección como Fallera Mayor, Marta ya ha comenzado a planear su “reinado” y afirma que “la cabeza ya va a mil”. El próximo viernes tienen la presentación pública como falleras en Sant Domènec y “ya estoy pensando en trajes, telas, colores para el vestido”. Además de la indumentaria, Marta también piensa en actos centrales de los días grandes de las Fallas y sueña con la Crida. “Es un acto muy especial para las falleras mayores. En el Antic Hospital, un lugar muy emblemático”, destaca la Fallera Mayor de 2026.

Marta Díaz ha hecho realidad el sueño de representar el máximo cargo fallero, “desde siempre he pensado en presentarme, quería ser Fallera Mayor de Xàtiva”, manifestaba la joven de 23 años que es maestra de Educación Primaria e Inglés. Expresa sentirse “muy contenta y agradecida a toda la gente que me ha respaldado. Estoy muy ilusionada por representar el cargo de Fallera Mayor de Xàtiva”, afirmaba a este diario.

Ada Domínguez i Diego también se mostraba "más tranquila" por la tarde, tras asimilar que es la Fallera Mayor Infantil de Xàtiva. Al cargo optaban cuatro candidatas, por lo que Ada expresaba que "no me lo esperaba, no quería ilusionarme mucho", pero tras recibir la llamada, "estoy muy contenta", manifestaba. Fallera de la comisión Plaça Espanyoleto desde que nació, en 2012, y de la que en 2024 fue fallera mayor infantil, explica que es una niña "muy participativa" en todos los actos. Este 2025 ha ejercido como mantenedora en la presentación de su falla. Ahora ya piensa en las Fallas de 2026 y espera con ilusión "la presentación, donde me pondrán la banda como fallera mayor, y la Crida, donde proclamamos el discurso anunciando la llegada de las Fallas". De la Crida destacaba que "es un acto muy emocionante y en un edificio emblemático". Ada, que estudia Secundaria en el Colegio Claret, expresa sentirse "muy contenta y con ganas de disfrutar un año muy intenso".

La tradicional llamada telefónica a las falleras mayores de Xàtiva tenía lugar este lunes al mediodía, realizada por el alcalde, Roger Cerdà, con la presencia de la regidora de Cultura Festiva, Maria Beltrán, y el presidente de la Junta Local Fallera de Xàtiva, Paco Sisternes.

El jurado encargado de la elección ha estado formado por Elena Sales Tierraseca (indumentarista tradicional), Lidia Branchadell Delgado (técnica en Educación Infantil y miembro de la Junta Local Fallera de Burriana), Joana Tornero Puga (madre de la Fallera Mayor Infantil de Sueca 2025), Eila Colomar Ribera (Fallera Mayor de Sueca en 2015 y diplomada en Magisterio y Logopedia), Martín Redondo Segura (fallero de Burriana y delegado del llibret de su comisión), Rosendo Ortells Simó (vicepresidente de la JLF de Sueca) y Pasqual Herreros Martínez (periodista, profesor de Secundaria y expresidente de la JLF de Picanya y de la Junta Comarcal Fallera de l’Horta Sud).