Trasladan al hospital a otra escolar del IES Simarro tras marearse por el calor

«Me llamaron a las 11 de la mañana y a las 11.30 ya estaba en el centro. Mi hija estudia en 1º de la ESO, en el grupo C, en su aula hace mucho calor», así comienza el testimonio de S. S. B., residente en Xàtiva, que ayer se trasladó hasta el IES Simarro de la capital de la Costera cuando le avisaron de que su hija había sido tratada por los médicos del ambulatorio de Urgencias. «Me han dicho que se ha mareado, debe ser por el calor y que luego ha tenido un ataque de ansiedad por el susto. Los médicos han visto lo que ocurría y han pedido que viniera una ambulancia», prosiguió.

«Es una situación difícil como padres. No sabemos qué hacer. No sé si irá mañana (hoy para el lector) al centro. Mi hija tiene 13 años y en su clase están con los trabajos y los exámenes finales. En las plantas de arriba hace mucho calor, no hay aire acondicionado. No están en la mejor de las situaciones», explicó la madre de la estudiante afectada.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) confirmaron a este diario que hasta el instituto se trasladaron dos equipos sanitarios en ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) en dos ocasiones diferentes durante la mañana de ayer, aunque explicaron que en ambos casos «no se trataba de atenciones por un golpe de calor». Consultado por este periódico, el director del centro -David Ferrandis- apuntó que «es cierto que ha habido una atención a una joven que estaba en el patio, creo que era un cuadro relacionado con un ataque de pánico, no sé también si ha sido por el calor. Nosotros estamos actuando en la medida de lo posible. Hemos reubicado alguna clase por la salida de grupos a las pruebas de EBAU. Pedimos a los estudiantes que lleven agua, que no se esfuercen cuando estén en el patio o en clase de Educación Física. Todos los días hay mareos». Tal y como adelantó Levante-EMV, la semana pasada cuatro escolares del IES Simarro fueron atendidos por cuadros relacionados con el calor, lo que ha ocasionado las protestas de los padres. Y desde el AMPAya han pedido a la conselleria «soluciones urgentes» ante lo sucedido. Así, en una reunión mantenida el pasado 2 de junio acordaron mandar un escrito a la dirección territorial y a la conselleria de Educación el que dejan constancia «del malestar y la preocupación por los últimos casos de mareos y golpes de calor padecidos durante la última semana por el alumnado».

Piden que «se realicen mediciones de temperatura en las aulas y se reubiquen grupos a las zonas más aptas». También solicitan que «hasta el final del curso escolar se adopten medidas urgentes para asegurar las condiciones ambientales del centro educativo tal y cómo dicta la legislación vigente respecto a la temperatura que ha de mantenerse en un aula y en un centro de trabajo».

También demandan «la adaptación de los horarios en los meses más críticos para reducir la exposición al calor en las horas centrales del día» y «solicitar la instalación progresiva de sistemas de climatización en las aulas, así como más zonas verdes en el patio y zonas comunes en el recinto». n