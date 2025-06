Compromís reclama mejoras en servicios sociales de Ontinyent y reitera la denuncia por la privatización del SAD

Compromís per Ontinyent reclamó el pasado jueves mejoras en los Servicios Sociales municipales, durante el debate sobre la aprobación del Contrato Programa 2025-2028 en el pleno del ayuntamiento. La portavoz adjunta del principal grupo de la oposición, M. Àngels Moreno, celebraba la llegada del Contrato Programa, pero también denunciaba la visión privatizadora de los servicios sociales por parte del gobierno valenciano de Carlos Mazón, y las diversas carencias en Ontinyent en materia de personal e instalaciones. Moreno también lamentaba la no aplicación de la descentralización por barrios, y volvía a recordar la privatización del Servicio de Ayuda a domicilio (SAD) de Ontinyent, aprobada el pasado noviembre por Ens Uneix, PP y Vox.

En palabras de Moreno, “en primer lugar, celebramos la llegada del Contrato Programa 2025-2028, puesto que es una herramienta de la Generalitat Valenciana que permite a los ayuntamientos garantizar la estabilidad en la financiación de los servicios sociales municipales, así como hacer una planificación a medio y largo plazo, y crear nuevos programas sociales. Es evidente que esta función de servicios sociales delegada en los ayuntamientos tiene que ir acompañada de los recursos suficientes, para poder ofrecer un servicio de calidad. Por lo tanto, hemos votado a favor”. “Aun así, no podemos dejar de lado el contexto en el que se firma este Contrato Programa. El modelo de servicios sociales del actual gobierno de Carlos Mazón no se centra en garantizar la estabilidad y calidad de los Servicios Sociales, sino que apuesta por la privatización de los servicios, sin pensar en las personas más vulnerables. Y no solo es el gobierno de Mazón quien opta por la privatización de servicios. También lo sufrimos en Ontinyent, puesto que el gobierno de Jorge Rodríguez aprobó el pasado noviembre, con sus votos y los de la derecha y la extrema derecha, la privatización del Servicio de Ayuda a domicilio. Un servicio que se estaba prestando de manera mixta, con gran parte del servicio a través de personal municipal, y que ahora se privatiza. Y en ese sentido, si el gobierno de Ens Uneix no quiere que denunciemos constantemente la privatización del SAD, que no la lleven a cabo”, ha expuesto Moreno.

La portavoz adjunta ha destacado que “además, el gobierno del señor Rodríguez continúa sin poner en marcha la descentralización de los Servicios Sociales por barrios. Desde Compromís per Ontinyent venimos exigiendo avances en la cuestión durante toda la legislatura, pero la realidad es que actualmente el personal continúa trabajando en el mismo edificio, con una distribución por plantas que no mejora la atención, y sin cumplir con unos estándares de calidad, intimidad y privacidad adecuados. Además, continúan sin cubrirse todas las bajas y jubilaciones del departamento de Servicios Sociales, sobrecargando el resto del personal, provocando malestar y haciendo más largas las listas de espera. Y tampoco se ofrecen todos los perfiles profesionales que tendría que incluir el servicio, como es el caso del personal técnico en integración social”.

“Por lo tanto, es evidente que los recursos económicos tienen que llegar, en este caso a través del Contrato Programa, pero también se tienen que gestionar de manera responsable por parte del gobierno municipal, para garantizar unos Servicios Sociales públicos y de calidad, sin privatizaciones. Cómo tendría que ocurrir también en la educación y en la sanidad. Los servicios esenciales no pueden tener otro interés que no sean las personas, y desde Compromís per Ontinyent lo continuaremos exigiendo, tanto en el gobierno de Carlos Mazón como en el gobierno de Jorge Rodríguez”, ha concluido M. Àngels Moreno.