El PP aprueba el presupuesto de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida sin el apoyo de Ens Uneix

Pasado el ecuador del año 2025, la Mancomunitat de la Vall d'Albaida ha dado luz verde a su primer presupuesto de la legislatura, después de la prórroga aprobada en 2024 entre los vaivenes políticos que ha sufrido la entidad comarcal. El PP ha conseguido sacar adelante las cuentas tras muchos tiras y afloja con sus socios de gobierno. En el pleno celebrado este miércoles, Ens Uneix quiso marcar distancias con los populares mediante una abstención acompañada de críticas a la gestión y al modelo de toma de decisiones que, sin embargo, no impidió la aprobación del punto por mayoría.

El PSPV y Compromís votaron en contra de un presupuesto que, por primera vez, analiza el coste que tiene cada servicio de la Mancomunitat y los ingresos que recibe para financiarse, ajustando las cuotas que pagan los ayuntamientos y repartiendo las pérdidas con la idea de intentar compensarlas. Para los socialistas, este nuevo sistema de pago por servicios "rompe el principio de equidad y solidaridad que había inspirado el funcionamiento de la Mancomunitat desde sus inicios", a tiempo que supone "un golpe para los municipios pequeños". El portavoz del PSPV, Diego Ibáñez, ejemplifica esta afirmación indicando que Sempere, el municipio más pequeño de la comarca, "representa la población con un mayor incremento proporcional de pagos a la Mancomunitat".

La formación socialista también aprecia una "deriva personalista" en el sueldo de 21.000 euros anuales que se ha asignado el presidente de la Mancomunitat, Ismael Sanvíctor, con una dedicación parcial del 25% a la entidad que se complementa con una dedicación del 75% retribuida con 30.000 euros como alcalde de Alfarrasí.

Desde Ens Uneix, por su parte, justifican su abstención indicando que la radiografía del coste de los servicios evidencia que en algunas áreas se estira más el brazo que la manga. Por ejemplo, Cultura cuesta 223.000 euros y solo ingresa 146.000 euros, lo que supone para los ayuntamientos tener que hacer frente a 77.000 euros de gastos (que serían 120.000 euros si no fuera por la subvención de 42.000 euros inyectada por la diputación). El déficit en Promoción Económica todavía es más abultado, puesto que los 113.000 euros de gastos solo se compensan con 5.000 euros de ingresos en un servicio con poca repercusión sobre los municipios.

Ens Uneix también ha cuestionado la necesidad de que la Mancomunitat cuente con un parque de educación vial que genera unas pérdidas de 60.000 euros a pagar entre todos los consistorios, mientras solo se destinan 5.000 euros al campus universitario de la Vall d'Albaida. Los municipalistas, liderados por Jorge Rodríguez, consideran que hay que ser "valientes" y llaman a reflexionar en profundidad sobre estos desfases. En Turismo, sin ir más lejos, la Mancomunitat recibe 53.000 € en subvenciones, pero gasta 114.000 €, más del doble, con lo que los municipios han de asumir el pago de más de 61.000 euros. Para Ens Uneix, no tiene sentido que Ontinyent tenga dos oficinas de turismo o que el servicio solo abra de lunes a viernes de mañana, cuando la mayor parte de visitantes se reciben los fines de semana.

Los independientes valoran el "esfuerzo" de la presidencia para generar consenso, tras la celebración de tres reuniones con todos los grupos políticos invitados en las que cada uno de ellos han podido aportar ideas, algunas de las cuales se han reflejado en el presupuesto. Pero señalan como imprescindible la modificación de los estatutos de la Mancomunitat para que exista "una ponderación del voto mucho más justa" que la actual, de forma que los municipios más poblados tengan mayor poder de decisión en el pleno.

Pese a las críticas de la formación municipalista, desde el PSPV aseguran que “el matrimonio de conveniencia entre PP y Ens Uneix nos volverá a salir caro a los habitantes de la Vall d'Albaida” por la "connivencia" en la aprobación del sueldo del presidente de la Mancomunidad. Según los socialistas, la remuneración de Sanvíctor en términos absolutos, si cobrara por una jornada completa, sería de 84.000 euros, "un importe superior al del jefe del Consell", lo que califican de “auténtico despropósito”. El PSPV ha reiterado su apuesta "por una entidad profesionalizada a través de la figura de una gerencia de carácter técnico".

Por su parte, el presidente de la Mancomunitat, Ismael Sanvíctor, acusa a los socialistas de "vivir en los mundos de Yupi" por pretender la contratación de un gerente con un sueldo de 30.000 euros. "Lo hemos intentado y por ese dinero no se puede, habría que multiplicarlo por tres. Están en una realidad paralela que no es la del mercado laboral", subraya Sanvíctor, que recalca que aunque cobre por un 25% de dedicación, su jornada laboral en la entidad comarcal es muy superior. "Una cosa es que el presidente vaya de forma testimonial, una o dos veces por la tarde, como pasaba antes, y otra es que el presidente esté a todas las horas trabajando en la Mancomunitat para que todo esto se lleve a cabo", incide el dirigente, que asegura que ahora los empleados del organismo "vienen a trabajar a gusto" porque "somos resolutivos": "No tiene nada que ver la gestión de ahora con la de antes", insiste, en alusión a la etapa socialista anterior.

Una estructura presupuestaria "más clara"

Sanvíctor sostiene que se han recogido las posturas trasladadas por el resto de grupos políticos en el presupuesto y cree que la oposición se escuda en "excusas" para "votar en contra" por "una cuestión política". El presidente también defiende el nuevo modelo de pago de servicios. "Antes todo lo que facturaba la Mancomunitat a los ayuntamientos lo cargábamos con un 8% y con eso se cubrían todos los déficits que tenían los departamentos. Lo que hemos hecho ahora es asignar directamente los ingresos según las necesidades que tienen todos los departamentos, lo que nos permite saber cuánto cuesta cada uno y los ingresos que tenemos para compensar las pérdidas", explica el también alcalde de Alfarrasí, que defiende que esta estructura es "mucho más clara" y está presente en los presupuestos de las otras mancomunidades. "Cargar un 8% no tenía sentido. No había manera de seguir la distribución del gasto y el resultado final de cada departamento y del ejercicio. Es posible que algún interventor ponga alguna pega, pero lo hemos estado estudiando con el interventor de la Mancomunitat y la asesoría jurídica para que ningún ayuntamiento tenga ningún problema", recalca Sanvíctor.

"Ahora hay que depurar actividades en la Mancomunitat que no le interesan a nadie, situaciones que gestionamos en paralelo a los ayutamientos, cayendo en incompetencias", indica Ismael Sanvíctor

El presidente del ente comarcal mantiene que el presupuesto de 2025 "optimiza los recursos al máximo" y es "muy restrictivo" en cuanto a que los ayuntamientos soporten más gastos que hace dos años. De hecho, el volumen de fondos gestionados está al nivel o ligeramente por debajo del de 2023. "Ahora hay que depurar actividades en la Mancomunitat que no le interesan a nadie, situaciones que gestionamos en paralelo a los aayuntamientos cayendo en incompetencias", indica.

Sobre la abstención de Ens Uneix, Sanvíctor la enmarca dentro de una "estrategia política", pero recalca que el partido no le pone "pegas para trabajar" y no tiene "ningún problema" para trabajar con esta formación. El presidente afirma que va a seguir "hablando, escuchando e intentando recoger las propuestas" del resto de grupos. "Somos 34 ayuntamientos y cada uno de un color. Yo no distingo por ideologías, todos son vecinos de la comarca y están representados de la misma manera", zanja.