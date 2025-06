La Diputació de València desestima los proyectos de memoria democrática de Xàtiva, la Pobla del Duc y Ontinyent

La Diputació de València ha rechazado los proyectos de recuperación de la memoria democrática presentados por Xàtiva, la Pobla del Duc y Ontinyent para la línea de concesión de subvenciones destinadas a este fin en la partida consignada para 2025.

Los proyectos de la capital de la Costera y de la Pobla del Duc, que se centraban en actuaciones en los refugios antiaéreos que fueron utilizados por la población durante la Guerra Civil española, han sido desestimados por no alcanzar la puntuación en la baremación técnica, con un mínimo de 25 puntos para lograr la ayuda.

En el caso de la capital de la Vall d’Albaida, el proyecto presentado por el ayuntamiento ha sido desestimado porque no se ajustaba a las líneas subvencionables de la convocatoria, según expone la resolución de la corporación provincial.

Compromís per Ontinyent lamentó la denegación de esta subvención por parte del área provincial de Memoria Democrática, una área coordinada por la vicepresidenta primera de la Diputació y regidora del Ayuntamiento de Ontinyent, Natàlia Enguix. El portavoz de Compromís, Nico Calabuig, exponía la “denegación de una subvención en Ontinyent por no ajustarse al objeto de la convocatoria, a pesar de que es Ens Uneix quién gestiona esta área tanto en el ayuntamiento como en la Diputació”. Calabuig censuraba que “es surrealista que el gobierno municipal de Ens Uneix presente un proyecto que no se adapte a la convocatoria que Ens Uneix publica desde la Diputació, y que además conocen con detalle, puesto que es una área gestionada por la vicepresidenta Natàlia Enguix. Por eso, exigimos explicaciones al regidor de Memoria Democrática de Ontinyent por presentar un proyecto que acaba siendo denegado al no ajustarse al objeto de la convocatoria, hecho que demuestra una descoordinación y una gestión muy cuestionable”.

Ens Uneix respondió a estas declaraciones afirmando que “que Compromís intente ahora desacreditar la gestión de Ens Uneix en una área como la de Memoria Democrática, por una subvención no concedida por no cumplir los requisitos, solo evidencia hasta qué punto están molestos al ver que los gobierno de Ontinyent y la Diputació trabajan, suman y aportan resultados concretos”.