Justicia estudia si la futura sede de Xàtiva se adecúa a la reforma judicial

La Conselleria de Justicia ha solicitado un estudio de viabilidad para asegurarse de que el espacio donde se contempla construir la futura sede judicial de Xàtiva -en una parte del antiguo convento de Santa Clara- se adecúa a las necesidades de la nueva organización judicial planteada en la última reforma legislativa de ámbito estatal.

Desde el departamento autonómico que coordina la canalense Nuria Martínez explican que, antes de empezar cualquier actuación, necesitan disponer de ese estudio, que, en cualquier caso, según lo trasladado desde la conselleria al ayuntamiento, debería estar listo antes de verano. El objetivo es ajustar el complejo a las nuevas necesidades que entraña la Ley 1/2025 de eficiencia en el servicio público de Justicia. A grandes rasgos, esta normativa comprende, entre otros puntos, la transformación de los juzgados de primera instancia para agruparlos en tribunales de instancia y la creación de oficinas de justicia en el ámbito municipal, en busca de una mayor especialización y de adaptación a las necesidades de la sociedad actual, marcada también por la irrupción de las nuevas tecnologías.

Tras la visita de Martínez y todo su núcleo más cercano al complejo donde se proyecta el Palacio de Justicia, Xàtiva Unida reveló que la consellera había expresado "dudas" sobre la intervención a través de una publicación en las redes sociales. "¿Qué duda puede haber? ¿No será, más bien, una falta de voluntad política?", cuestionaron desde la formación política, antes de indicar que "Xàtiva no dejará de alzar la voz por unos juzgados dignos y con especialización en violencia de género".

Las distintas fuentes consultadas por este diario confirman que la duda a resolver tiene que ver con el encaje que tendrán los nuevos espacios previstos en la ley en la superficie de la actuación. La primera teniente de alcalde y líder de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ve lógico que se solicite el estudio de viabilidad, pero recalca que ello no debería implicar un retraso en las obras porque el dinero "está en el presupuesto y no se puede perder". "El nuevo Palacio de Justicia no se puede demorar más. La situación en los antiguos juzgados es insostenible. El nuevo edificio duplicará la capacidad y las obras tienen que comenzar cuanto antes", incide Amorós, que recuerda que, en lo que va de legislatura, ya han pasado tres conselleras de Justicia y "a todas ellas les hemos explicado el proyecto", en el que "se está trabajando mucho tiempo" con la Generalitat, concretamente desde 2019. De hecho, la teniente de alcalde incide en que la conselleria tiene en sus manos el citado proyecto desde hace mucho tiempo y no había trasladado hasta ahora nada relativo a la nueva distribución contemplada en la reforma judicial.

Pese al retraso que arrastra la actuación, de momento no hay razones para pensar en que la reestructuración de los juzgados pueda entrañar dificultades insalvables, dado que el proyecto aún se encuentra en tramitación. De hecho, desde la conselleria se comprometieron a tener listo cuanto antes el informe de viabilidad y a trasladarlo a la jueza decana de Xàtiva, por si quisiera realizar aportaciones. El alcalde, Roger Cerdà, señaló que la visita de Nuria Martínez y todo su equipo supone un espaldarazo al proyecto y un "paso decisivo para iniciar cuanto antes estas importantes obras". Cabe recordar que, en enero de este año, el Ayuntamiento de Xàtiva concedió a la Generalitat la licencia para iniciar los primeros trabajos de demolición y arqueología en una parte de Santa Clara, una actuación necesaria para completar el proyecto definitivo de las obras.

Aunque no dio plazos para iniciar los trabajos de construcción, Justicia emitió este miércoles un comunicado en el que confirmaba que el proyecto en Santa Clara continuaba adelante. “Desde la Generalitat somos conscientes de que esta nueva sede judicial es imprescindible para la comarca de la Costera y el partido judicial y con ella queremos dotar al sistema judicial de espacios adecuados, funcionales y adaptados a los nuevos retos de la justicia del siglo XXI”, señaló la consellera.

Servicio a 87.000 habitantes

El nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva dará servicio a más de 87.000 habitantes de 26 municipios. Durante la visita a las instalaciones donde se contempla su construcción, la comitiva institucional -formada por representantes municipales y de la conselleria- pudo valorar in situ las características estructurales del edificio y sus posibilidades de rehabilitación, así como los espacios susceptibles de intervención para acoger los distintos servicios judiciales.

"El trabajo conjunto entre administraciones, con la aportación de los técnicos y el diálogo político, es lo que nos permitirá hacer realidad un Palacio de Justicia que sea digno, moderno, accesible y sostenible", incidió el alcalde tras la visita

“Hace años que reivindicamos una infraestructura judicial adecuada para nuestra ciudad. Los actuales juzgados se encuentran en unas condiciones muy mejorables, y este nuevo Palacio de Justicia no solo solucionará esta situación, sino que permitirá recuperar para uso público un inmueble patrimonial de primer orden como es el convento de Santa Clara”, manifestó el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.

El primer edil también apeló a la colaboración institucional como pieza clave para hacer avanzar proyectos de esta envergadura. “El trabajo conjunto entre administraciones, con la aportación de los técnicos y el diálogo político, es lo que nos permitirá hacer realidad un Palacio de Justicia que sea digno, moderno, accesible y sostenible, tal como merecen los profesionales del mundo judicial y la ciudadanía en general”, concluyó.