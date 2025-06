Una policía local salva la vida de un bebé en l'Alcúdia de Crespins

Un caso especial, una situación que devuelve la fe en el ser humano. Todo ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando una policía local que actualmente forma parte de la plantilla del cuerpo en l'Alcúdia de Crespins salvó la vida de un bebé en la localidad de la comarca de la Costera.

Alexandra Moreno Ribes cumplió un año destinada en el municipio el pasado 22 de mayo. Y tres días después fue requerida por una familia mientras realizaba labores habituales de patrulla: "Estaba haciendo la ronda por el casco urbano, eran sobre las ocho y media de la tarde, me encontraba en la avenida. Me paró la abuela de la niña, comentándome que su hija le había dicho que el bebé tenía problemas de respiración, que lo habían duchado y no respiraba bien. Al ver a la niña, que tenía un color morado, me di cuenta de que era el momento de actuar", relata.

Así, un integrante de la familia y la agente se subieron al coche policial tras avisar al centro de salud de Canals. Fue entonces cuando Alexandra decidió probar una cosa: "El bebé estaba muy moradito de color. Nos subimos al coche, creo que lo llevaba el abuelo. Íbamos de camino al centro de salud de Canals, pero casi no tenía respiración. Vi que había un bache y avisé de que lo íbamos a coger con más velocidad de lo normal pero con seguridad, que se agarraran. El objetivo era ver si conseguíamos que el bebé tiraba lo que tenía en la garganta y hacerlo reaccionar".

La policía local Alexandra Morena, con la pequeña a la que salvó la vida. / Levante-EMV

Y la decisión tomada por la policía local funcionó: "Tiró como una bolita de mocos amarillenta y volvió a respirar y llorar. Cuando llegamos al centro de salud aún tenía un color morado, pero respiraba ya. Me esperé a que lo vieran los médicos y al acabar llevé a la familia a casa", ha expuesto la policía local.

"Yo creo que este tipo de episodios no son habituales, pero estamos para ayudar en lo posible" ha finalizado la agente.

Reconocimiento del Ayuntamiento

La situación ha causado que el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins haya querido reconocer la forma de proceder de Alexandra de forma pública. Así, en un post publicado en redes sociales, aplauden la actuación: "Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana queremos resaltar la labor de la Policía Local y de todos los agentes que la forman. Especialmente, hoy queremos aplaudir a la agente 4602072, Alexandra, que gracias a su rápida y oportuna intervención ha salvado la vida de un bebé".