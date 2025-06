El PSPV de Ontinyent critica que el Consell se olvide de los tres centros sociales incluidos en el Pla Covivint

El Pla Convivint de Infraestructuras de Servicios Sociales de la Generalitat que se aprobó bajo el gobierno del Botànic durante la legislatura pasada estableció la necesidad de poner en marcha en Ontinyent un nuevo Centro Específico para Enfermos Mentales (CEEM) con capacidad para 40 usuarios, un Centro de Rehabilitación e integración Social de Enfermos Mentales Crónicos (CRIS) para 70 usuarios y un nuevo Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo.

El portavoz del Grupo Socialista de Ontinyent, José Antonio Martínez, ha criticado que ninguno de estos recursos ha sido tenido en cuenta en los presupuestos del Consell de Carlos Mazón. "Volvemos a estar olvidados por parte de València con un tema tan necesario y sensible como las infraestructuras de Servicios Sociales", ha lamentado.

El regidor del PSPV señala que en Ontinyent "contamos con una red insuficiente de equipaciones sociales". "Las necesidades son siempre grandes y la Generalitat, una vez más, se ha olvidado para cubrir las necesidades en esta materia", ha incidido Martínez, que censura el desmantelamiento del Pla Convivint. "Nos quedamos sin un centro específico para coordinar tanto con el actual CRIS que gestiona la Asociación ADIEM como con la Unidad de Salud Mental de la Consellería, y donde se preste atención a personas adultas que no pueden vivir a solas, pero que tampoco requieren estar hospitalizadas. Lo que perjudicará la normalización e integración comunitaria y, lo peor, que se deja de atender a 110 personas", indica el portavoz del PSPV.

"Tampoco contaremos en un Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo, estos centros necesarios para atender la infancia y juventud el contexto personal de la cual (familiar, ocupacional y de inserción social) requiere apoyo social y educativo. La falta del mismo acentúa la grave carencia de coordinación con otros servicios de la atención secundaria de infancia y adolescencia. Estos centros necesarios para estar más enfocados a niños y jóvenes de etapa preadoslecente", ahonda Martínez.

Los socialistas critican "que el Sr. Rodríguez, a principio de la legislatura, le escuchamos decir que iba a reivindicar ante Mazón todo el que a Ontinyent le correspondiera, pero ahora mismo vive y duerme muy tranquilo", ha asegurado el regidor José Antonio Martínez. "Esperamos que el alcalde aproveche el tiempo que tiene porque los ontinyentins y ontinyentines no pierden las inversiones sociosanitarias necesarias y reconocidas con anteriores gobiernos supramunicipales". "Nosotros, lo que tenemos lo aprovecharemos, y esperamos que sirva para que la ciudadanía vea que también nos ocupemos de asuntos de la ciudad”, ha apostillado el portavoz socialista.

Ens Uneix: "El Botànic no consignó ni un céntimo ni consultó"

Por su parte, la formación municipalista Ens Uneix ha respondido que el gobierno del Botànic "no consignó ni un céntimo para las infraestructures que prometió dentro del Pla Covivint, que ahora tampoco están dotadas de presupuesto con el nuevo gobierno del Partido Popular. Los municipalistas también recuerdan que los recursos sociales "están creciendo en la ciudad con la nueva residencia y el centro TEA, ambos construyéndose con ayuda de la Diputación de València".

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, ha recordado que “durante los 8 años de gobierno del presidente Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana, no se consignó ni un solo euro para hacer realidad ninguno de las infraestructuras que ahora el PSPV-PSOE reclama con tanta vehemencia. Es más, el conocido Pla Covivint fue anunciado “a bombo y platillo”, pero llegó sin ninguna dotación económica real que permitiera su ejecución, ni en Ontinyent ni a jefa otra localidad valenciana, puesto que era un plan de alcance autonómico”.

"El nuevo gobierno de la Generalitat no continúa un plan que nunca dotó de fondo la creación de los recursos que anunciaba para Ontinyent, y si el gobierno anterior hubiera querido realmente que estas infraestructuras se ejecutaron, habrían tenido que consignar los fondos necesarios en los presupuestos autonómicos, cosa que no hicieron. Los mismos que no pusieron el dinero, critican que tampoco se ponen ahora", afirma la regidora.

Por otro lado, Soler sostiene que “cuando se planteó el Pla Convivint no se preguntó al Ayuntamiento por los recursos que necesitaba la ciudad. No nos preguntaron por la realidad de Ontinyent y las necesidades. Desde el Ayuntamiento y desde Ens Uneix hemos estado trabajando activamente también en esta materia, y estudiando, nosotros sí, las necesidades de la ciudad, hemos estado impulsando la creación de la nueva residencia de mayores y del centro TEA, ambos construyéndose con ayuda de la Diputación, con fondos conseguidos gracias a nuestro peso específico en València.

Des desde Ens Uneix apuntan que “continuaremos trabajando para defender los intereses de Ontinyent. Nuestro alcalde, Jorge Rodríguez, ya ha demostrado sobradamente y con hechos su capacidad de reivindicar ante cualquier gobierno autonómico o estatal aquello que la ciudad necesita y merece, como demuestran las numerosas inversiones extraordinarias que están llegando a la ciudad, siente también otro de los últimos ejemplos el millón de euros que se ha consignado en los presupuestos autonómicos para iniciar la implantación de la Facultad de Veterinaria en Ontinyent, recuerdan los municipalistas”.