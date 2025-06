Una docena de grupos y dj's amenizarán la XII Fira de Tendes, Tapes i Rock de Ontinyent

Un total de 12 grupos musicales y dj’s amenizarán desde este viernes, 13 de junio, y hasta domingo día 15 la XII Fira de Tendes, Tapes i Rock de Ontinyent, que tendrá lugar este fin de semana en la calle José Iranzo, la Avenida de Albaida y el recinto ferial, impulsada por el ayuntamiento a través del Consejo Económico y Social (CES), con el apoyo de las asociaciones Comerç IN, SOC y Ahval.

En la parte de “tapas y rock” se contará con cerca de una decena de establecimientos de hostelería que dispondrán centenares de tapas de todo tipo en el recinto ferial (en la zona adyacente en el centro de salud), donde actuarán viernes los grupos musicales Black Band (20:00), Jotajaybers (22:00) y los DJs Maho y Pablo Micó (00:00). El sábado será turno para DJ Mivi y DJ Sergio (13:00), Spicy Cherrys (20:00), Supersonics (22:00) y Beat Louder DJ (00:00). Finalmente, domingo actuarán Suite Rumba (13:00) y Grupo Ñ (20:00). La zona de tapas se abrirá viernes de 19:00 a 03:00 horas; sábado de 12:00 a 03:00; y domingo de 12:00 a 23:00 horas.

En cuanto a las tiendas, repartidas en la calle José Iranzo y la avenida de Albaida, los visitantes podrán tener una amplia visión de la oferta de los 45 establecimientos de Ontinyent que cuentan con estand propio, donde se podrá adquirir productos de todo tipo, como moda, zapatería y complementos; ropa infantil; de hogar, complementos y decoración; servicios; ópticas o lencería. Estos expositores podrán ser visitados viernes de 18:00 a 22:00 horas; sábado de 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 22:00; y domingo de 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

En cuanto a las actividades en la zona de tiendas, en la carpa de Comerç IN, el sábado habrá a las 18:00 horas el taller de miniarquitectura “Pinta la casa!", a cargo de los arquitectos del estudio local Tresmés pensada para los más pequeños y pequeñas; y en la carpa de SOC a las 19:00 horas la actuación musical de Groove Dance Studio. El domingo, en la carpa de Comerç In, a las 11:00 horas, se presentará el libro “La Magia de una maleta” de la escritora Paula Reyes Pla, organizado por Librería Cucamonas; a las 12:00 el taller “Alimenta el verano con salud” organizado por el herbolario Alimenta, que ofrecerá consejos prácticos sobre nutrición y bienestar para los meses de verano; a las 13:00 un encuentro de las personas fundadoras y socias de la asociación Comerç In para conmemorar y poner en valor los 25 años de historia apostando por el comercio local como motor de ciudad, y a las 19:00 un taller de escritores y escritoras de Ontinyent. A la misma hora, las 19:00, en la carpa de SOC actuará nuevamente Groove Dance Studio.

Mejoras en la zona de tapas

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba que “la feria de este año ha crecido en establecimientos participantes y además cuenta con mejoras como las que tendremos en la zona de tapas”, entre ellas mesas más anchas o la dotación de sombra en el escenario donde actúan los músicos. Esto ha sido posible gracias a "contar con más ingresos después de la subasta pública de los establecimientos de hostelería, dinero que se reinvierte al seguir impulsando la feria". “Una feria que atrae gente de todas las comarcas de alrededor año tras año, porque saben que es un lugar ideal para adquirir productos de temporada con descuentos, y además de degustar tapas de calidad disfrutando de buena música”, manifestaba.

Natàlia Enguix tenía palabras de agradecimiento para el CES, las asociaciones Comerç IN, SOC, Ahval, los establecimientos participantes y las concejalías que están colaborando en las tareas organizativas, así como al vecindario de la zona donde se desarrollará la actividad, animando a la ciudadanía de la Vall d'Albaida y comarcas vecinas “a acudir y disfrutar este fin de semana de una oferta comercial y lúdica muy completa y atractiva en Ontinyent”.