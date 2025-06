Navarrés estabilizará un talud derrumbado tras demoler una vivienda en ruina

Navarrés estabilizará el talud hundido situado entre las calles Cuevas y Buenos Aires, un muro que ha sufrido varios desprendimientos después de demoler una vivienda que dejó al descubierto el talud. Las dos calles se encuentran a distinta altura, conectadas por este talud, que ha sufrido el colapso desde la parte de abajo, en la calle Buenos Aires, perjudicando a una vivienda ubicada en el margen de la calle de arriba, la calle Cuevas. La obra, financiada con una línea de ayudas de la Diputació de València para actuaciones de emergencia, cuenta con un presupuesto de 111.749 euros. La corporación provincial aportará el 90% de la inversión y el resto llegará de fondos del ayuntamiento. El proyecto se encuentra en fase de información pública.

Talud desprendido en Navarrés que será reparado. / Diputació de València

La obra consistirá en la ejecución de un muro de escollera de unos 7,6 metros de altura con una planta recta de unos 12 metros de longitud, por unos 6 metros de altura media sobre la zanja corrida de cimentación del muro de escollera, paralelo a la traza de la calle Cuevas, según describe el proyecto de la obra.

La desestabilización del talud comenzó a pronunciarse después de que el ayuntamiento demoliera la vivienda ubicada en el número 28 de la calle Buenos Aires, una demolición motivada por el estado de ruina que presentaba la casa. El alcalde de Navarrés, Federico Argente, explica que el ayuntamiento tuvo que derribar esta vivienda “ante el peligro que suponía para las casas colindantes”. El solar que quedó tras el derribo dejó al descubierto el talud de 7,6 metros de altura, entre la planta baja de la casa demolida y la cota de rasante de la calle Cuevas, que corona el mismo. Un derrumbamiento posterior agravó el estado del talud, lo que obligó a actuar para evitar mayores riesgos, ya que en el entorno existen viviendas que pueden resultar perjudicadas con nuevos desprendimientos y que han sido valladas.

Imagen del talud colapsado entre dos calles de Navarrés. / Diputació de València

La obra de emergencia para consolidar el talud, que se realizó en 2022, tuvo que paralizarse poco después de iniciarse tras producirse un nuevo desprendimiento por episodios de lluvia continuos, llevándose parte de los trabajos ya realizados. La actuación se paralizó en mayo de ese año, ante el peligro de que hubiera un nuevo derrumbe que podía poner en peligro tanto la seguridad de los trabajadores como del vecindario. Ante ello, se redactó un nuevo proyecto para construir un muro de escollera que consolidará y estabilizará con mejores garantías el talud.

El desprendimiento que ha dejado al descubierto el talud entre las dos calles “puede generar otros desprendimientos, además de inducir el derrumbe de la casa junto al talud en la calle Cuevas, por lo que se hace imprescindible proyectar una solución de estabilización y consolidación del talud para evitar futuros desprendimientos sobre las casas de la calle Buenos Aires en el pie del talud y un posible colapso de la vivienda de la calle Cuevas junto al mismo talud”, expone el proyecto.

Talud desmoronado y escombros de la vivienda demolida en Navarrés. / Diputació de València

Expropiación del solar

Antes de ejecutar las obras, el Ayuntamiento de Navarrés tiene que adquirir el suelo donde se va a ejecutar la obra, la parcela que ha dejado la vivienda demolida. El alcalde ha explicado a este diario que la tramitación “está en sede judicial, al no encontrarse a los propietarios, aunque hay alguien que está pagando el IBI del inmueble y estamos tratando de identificar quién es”. Si no se encuentra a los propietarios, el primer edil confía que el juzgado autorice la expropiación, ante la urgencia de la actuación. Argente explica que la obra prevista con el nuevo proyecto “con un muro de escollera y no un muro vertical, es mayor y ocupa más terreno, para ejecutar unos trabajos de mayor consolidación y más seguros. Hay que ocupar parte del suelo de la casa derrumbada y ese suelo tiene que ser del consistorio”. Argente afirma que “hay que actuar cuanto antes, por el riesgo que presenta la zona, en la parte antigua del pueblo” y señala que el proyecto “está aprobado, está todo listo a falta de la ocupación del suelo y cuando esté resuelto la Diputació ejecutará la obra”, concluye el alcalde de Navarrés.