Roban los rótulos del conocido restaurante "El Tinell de Calabuig" de Ontinyent

Los rótulos del conocido restaurante "El Tinell de Calabuig" de Ontinyent han sido robados esta semana. El local cerró sus puertas en enero de este año y la familia ahora lamenta la sustracción de los elementos decorativos hechos de latón y cobre que durante 25 años han identificado al establecimiento de la capital de la Vall d'Albaida. Los hechos han sido denunciados ante la Policía Nacional y, de momento, se desconoce al responsable.

"No sabría darles ni valor económico. Lo importante es el valor sentimental. Son elementos emblemáticos, que llevaban allí un cuarto de siglo. Lo que ha pasado no tiene nombre, no es una chiquillada, es algo premeditado", ha explicado a Levante-EMV Natalia Calabuig, hija del conocido chef Rafa Calabuig, que llevó las riendas del emblemático local durante décadas.

"Era el nombre y el logo no solo de un lugar emblemático para los amantes de la gastronomía y el buen comer en Ontinyent... sino de nuestra casa, un hogar que mis padres crearon, un símbolo de nuestra historia, un recuerdo que queríamos preservar para la familia. Claramente, ha sido un acto intencionado y premeditado. Han tenido q desatornillar a conciencia los carteles, ya que llevaban en esas mismas paredes 25 años", ha expresado la damnificada.

"Nos dimos cuenta hace dos días. Mi madre pasó y vio que no estaban. No sé ahora mismo lo que pesaban, pero esto se ha hecho adrede. De momento, nadie nos ha dicho nada y creemos que las cámaras que hay por la zona no funcionan. Todo está denunciado. Incluso, hemos llamado a las chatarrerías y avisado de lo ocurrido, por si aparecen. Lo único que queremos es que los devuelvan", ha proseguido.

"Igual en la chatarra les dan tres euros por kilo. O a lo mejor hablamos de alguien que se los quiere quedar para sí como recuerdo. Esperemos que no. Mi hermana me comentó la posibilidad quitarlos por si acaso, pero no hemos llegado a tiempo", ha apuntado Natalia Calabuig.

Desde que bajara la persiana en enero de 2025, la familia ha ido visitando el local a menudo: "Prácticamente, vamos todas las semanas. Yo creo que todo habrá tenido lugar por la noche, cuando hay menos visibilidad. Uno de los letreros está en el carrer Major. Ahora se nota que está la marca. El día del último desfile abrimos el restaurante. Y los carteles permanecían", ha proseguido.

Restaurante en venta

A su vez, Natalia Calabuig ha confirmado a este diario que el restaurante está en venta: "Es un tema que lleva la inmobiliaria. Alguna persona ha venido, hemos tenido interesados, pero no ha habido ningún contacto serio ni una propuesta a estudiar".

Y ha finalizado haciendo un llamamiento para la recuperación: "Solo pedimos que nos devuelvan las placas. Para nosotros, para la familia, tienen un gran valor".