Xàtiva acoge este sábado el séptimo encuentro de Muixerangues con novedades

La Muixeranga de Xàtiva ha organizado este sábado (19 horas) en la plaça Sant Francesc su séptimo encuentro de muixerangas, con la participación de los colectivos de Vinaròs, Alginet, la Penyeta Blanca de Cocentaina y la 'colla' anfitriona.

A lo largo de su trayectoria, los encuentros han sido uno de los factores dinamizadores del mundo muixeranguer y, para la Muixeranga de Xàtiva, se trata de un "pilar fundamental". "Resulta la mejor manera de exponer el trabajo hecho en los ensayos, que además nos sirve para fortalecer los vínculos entre 'collas' e involucrar a la ciudadanía de Xàtiva", señalan desde la entidad setabense.

Con todo el laborioso previo trabajo practicado, la Muixeranga de Xàtiva quiere continuar haciendo partícipes a los setabenses del día de su gran fiesta. "Participar en las actividades muixerangueres no solo implica la construcción de torres humanas, sino que el mundo muixeranguer se enriquece de otras muchas acciones. La muixeranga no podría crecer sin las herramientas que nos ayudan a mostrar todo el que hay detrás de estas figuras a aquellas personas que no pueden acudir a nuestras actuaciones o ensayos", explican desde el colectivo, que ha preparado un concurso de fotografía alrededor de la jornada, y animan a cualquier ciudadano a participar. El premio para el/la ganador/a será una cena valorada en 50€ en el restaurante Ca Conxa.

Figura de la Muixeranga de Xàtiva, en la plaça Sant Francesc. / Muixeranga de Xàtiva

Estos encuentros representan "un hecho enriquecedor" no solo a escala interpersonal para los y las integrantes de los colectivos, sino que son "un altavoz para esta pieza de nuestra cultura, que muchas veces se ve vinculada a actos ligados a algún tipo de trasfondo".

Una de las figuras más icónicas de la Muixeranga de Xàtiva es la Figuereta, bautizada como "Felipet". "En muchas de las actuaciones que realizamos en Xàtiva, hacemos esta figura como homenaje a los maulets ante el monumento que los conmemora. Es por este motivo, que desde el año pasado lo decidimos: no podía haber otro lugar con más simbología para celebrar nuestro encuentro que la Plaza de Sant Francesc", subrayan.

Hermandad muixeranguera

Con la experiencia de anteriores encuentros a cuestas, que han permitido hacer hermandad con alrededor de 15 collas muixerangueres de todo el País Valenciano, "seguimos firmemente convencidos de que los encuentros tendrían que ser un día clave de celebración. Nos complace cada año poder celebrar esta actuación con gran significado para nosotros y más, con las collas que nos acompañarán el próximo sábado 14 de junio", continúan desde la Muixeranga

La primera de ellas, fundada en 2013, es la Muixeranga de Vinaròs, con una indumentaria muy característica compuesta por un traje de colores rojo y blanco inspirado en la bandera marítima de la ciudad. Se trata de la colla más septentrional del País Valenciano y destaca por su destreza, pasión, constancia y compromiso con la cultura popular, mostrando su gran técnica en la realización de las figuras.

La Muixeranga de Alginet, con nueve años de trayectoria, mantiene una fuerte vocación social y participativa, tal y como muestran en uno de sus proyectos más destacados Muixeranga en la Escuela. Con un gran espíritu de compromiso, cultura e innovación, les los puede identificar claramente por su vestimenta con camisa azul, pantaló blanco y faja roja. Finalmente, la Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina nació 2016 y realizó su primera actuación en la Fiesta de los Nanos del barriodel Raval de Cocentaina, situado al paraje de la Penyeta Blanca, el cual, acabaría dando el nombre a la colla.