Alertan de la presencia de trampas para gatos en l'Alcúdia de Crespins

Ocurrió el pasado martes, a primera hora de la mañana. La dueña de una cría de gato encontró a su mascota con un alambre en el cuello en l'Alcúdia de Crespins: "Era muy pronto, sobre las 4 de la mañana, es que me levanto muy pronto. Me encontré a mi gato y vi que tenía problemas para respirar y no podía comer. Tenía como un alambre cogido al cuello, como un colgante es algo que se ha hecho adrede".

Tras ver lo ocurrido, le quitó la pieza del cuello y preguntó a otros dueños de animales: "Me dijeron es que como una especie de trampas que se ponen en la comida. Estaba como ahogándolo. No sé quién ha podido ser. Mi gato es libre y viene y va, pero no he tenido problemas con nadie".

Una "situación desesperada" en Xàtiva

La situación de las colonias felinas se está complicando en las últimas semanas. Así, desde el Ayuntamiento de Xàtiva han lamentado que esta semana han encontrado otra camada abandonada. Desde Xatigats definen la situación como desesperada. La concejal Susana Gomar apunta que "estamos en una época muy complicada, sobre todo por el número de abandonos privados. A pesar de que desde el ayuntamiento está haciéndose mucho trabajo, es imposible llega a todo. La problemática de los abandonos implica una concienciación por parte de todas en querer solucionar los problemas y la única manera es esterilizar y esterilizar." "Pedimos una mayor conciencia por el bienestar de los animales. Además, necesitamos la implicación de la ciudadanía porque sin una masa social es muy difícil llegar a cada rincón donde nos necesite un animal. El ayuntamiento pone los servicios y la infraestructura, pero hace falta gente activa y con ganas de participar", apunta.

Y acompañan su mensaje con los datos que describen el trabajo realizado en los primeros cinco meses del año. Así, apuntan que se han realizado 181 intervenciones por tarde de los veterinarios -"más de una por día" y 320 Intervenciones realizadas en la calle por el voluntariado del programa Xatigats y personal del ayuntamiento.

A su vez, desde el Ayuntamiento exponen que se han sufragado 84 esterilizaciones y que la inversión económica realizada asciende hasta los 18.506,27 euros, repartidos entre 16.617,02 euros para servicios veterinarios y 1.889,25 euros en alimentación.

"También hemos tramitado 65 adopciones con contratos firmados y gestionados . Entre 2024 y 2025 se han formalizado 122 adopciones. Actualmente, tenemos 26 cachorros y cinco gatos adultos pendientes de adopciones, en casas de acogida de voluntarias y que estamos gestionando", expone.