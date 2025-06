Bicorp se revuelve contra la falta de personal y la fusión de aulas en el colegio

Bicorp reclama más recursos para atender al alumnado en el colegio de la localidad. Tras conseguir que la Conselleria d’Educació rectifique en el rechazo de las 7 pre-matrículas para el próximo curso (inicialmente solo se había concedido una), y finalmente acepte la incorporación de siete nuevos alumnos para el curso 2025-2026, el ayuntamiento y la comunidad educativa piden más personal, más docentes, así como la apertura de una unidad suspendida para poder distribuir al alumnado de infantil en dos aulas. Ahora están todos en una sola clase.

Alumnos del CEIP Los Pinos de Bicorp en una clase. / CEIP Los Pinos de Bicorp

La alcaldesa, Núria Mengual, ha explicado a este diario que la conselleria había rechazado seis de las siete solicitudes de matrícula alegando que con los recursos actuales que dispone el colegio, las plazas están cubiertas. “Si antes no aceptaban las solicitudes porque las plazas estaban cubiertas con los recursos existentes, si ahora van a llegar más niños, los recursos también tienen que incrementarse para atender al alumnado en las condiciones necesarias. Si no, vamos a estar peor”, afirmaba la primera edil. Mengual destacaba las gestiones realizadas por la senadora de la Canal de Navarrés, Estela Daroca, para que la conselleria acepte las 7 pre-matrículas.

La alcaldesa expone que las necesidades del CEIP Los Pinos de Bicorp pasan por contar con más personal, maestros de refuerzo para alumnado con necesidades especiales, que este año ya no han contado con ese apoyo, y disponer de dos unidades en infantil. Mengual explica que el colegio “tiene una unidad de infantil de 3 a 5 años suspendida” y la unidad de 2 años se fusionó con la de 3 a 5 años, de modo que los escolares de 2 a 5 años están todos juntos en una misma aula. Esa aula es la más numerosa, con 16 niños, que el próximo curso podría ampliarse, ya que de las 7 pre-matrículas, cinco son de niños y niñas de 2 años. Por ello, Mengual pide que el colegio “tenga dos unidades de infantil, porque además hay varios casos de alumnado con necesidades especiales, que el próximo curso aumentarán”. Una de las alumnas con necesidades especiales requiere una persona solo para ella, personal de apoyo para atender su situación, pero el curso pasado ya se solicitó y no se aprobó, pasando todo el curso sin disponer de ese refuerzo, apunta la primera edil, que pide que para el próximo curso se conceda ese personal de apoyo.

El curso pasado había 27 escolares distribuidos en una aula de infantil, con todos los escolares de este ciclo juntos; una aula para el primer ciclo de primaria, con alumnado de primero, segundo y tercero; y otra aula de primaria para los alumnos de cuarto, quinto y sexto. El próximo curso, con la llegada de nuevo alumnado, se superarán los 30 escolares. Núria Mengual explica que el colegio contaba con los programas PAM y PT, con los que tenían concedidos dos maestros, uno en infantil, pero el curso pasado les recortaron estos programas, dejándoles sin ese docente.

Entrada al colegio Los Pinos de Bicorp, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Para el próximo curso la situación se agravará con el recorte de la jornada a otro maestro. Estefanía Mollá, de la asociación de padres y madres de alumnos, explica que “nos han comunicado que el profesor de inglés, que tenía una jornada completa, para el próximo curso se le recorta la jornada a 7 horas semanales para todos los alumnos del colegio”. Por contra, señala que les han anunciado la dotación de un maestro para el segundo ciclo de infantil. Pero pone de manifiesto la insuficiencia de esta dotación. “Un 30% de alumnado del centro tiene necesidades especiales y no tenemos los docentes necesarios para atenderlos. Si con los recortes del año pasado ya no había suficientes recursos, ahora que van a entrar más alumnos habrá aún menos apoyos para este alumnado”, lamenta Mollá. La asociación de padres y madres ha remitido escritos a la conselleria exponiendo la situación y reclamando soluciones. Este viernes la comunidad educativa: padres, madres, la dirección del colegio y representantes del ayuntamiento se reunirán para acordar un nuevo escrito para remitirlo a la conselleria con las nuevas reclamaciones.

Mengual y Mollá coinciden en destacar las ventajas del colegio de Bicorp, con una atención más individualizada y personalizada a los alumnos, al ser menos que en otros colegios “convencionales”. El de la localidad de la Canal no es un CRA (Colegio Rural Agrupado), pero sí emplea el multinivel, que agrupa a alumnado de diferentes cursos en una misma aula. Las dos exponen las dificultades de conseguir nuevo alumnado cada curso, en una lucha por mantener el colegio y combatir la despoblación en un pueblo que no llega a los 600 habitantes. “Estamos consiguiendo nuevas matrículas, más alumnos para combatir la despoblación, pero necesitamos más recursos para retenerlos. La administración autonómica tiene que responder a ese aumento de alumnos que estamos consiguiendo”, afirma Mollá. Por su parte, Mengual incide en la necesidad de “dotar de los recursos necesarios para mantener la calidad educativa y que los alumnos tengan la atención que merecen”.

El CEIP Los Pinos de Bicorp está siendo objeto de una reforma integral del edificio, con una inversión del Pla Edificant. La obra, que está en la recta final, ha permitido actuar en la infraestructura del colegio, sustituyendo la cubierta y adecuando el edificio para hacerlo accesible. En el aula de 2 años se ha construido un baño y se han reformado otros, entre otras actuaciones. La obra, que estará lista para el próximo curso -la alcaldesa confía que si no está acabada al inicio, en septiembre, sí antes de que finalice este año 2025-, se ha ejecutado para mejorar la calidad y las prestaciones educativas para los alumnos y para atraer nuevos escolares. Una obra que si se deja “morir” el colegio y se “expulsa” a los escolares a otras localidades por la falta de recursos en la escuela no podrá ser disfrutada por los principales destinatarios, los alumnos y alumnas del colegio.