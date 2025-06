Ucraïnesos a Xàtiva

L’animositat contra els immigrants s’escampa pertot arreu. La ultradreta és partidària d’expulsar-ne massivament. Fins ara, el PP era moderat; parlava només de l’expulsió d’irregulars, però ara ha entrat en competició amb Vox per a veure qui la diu més grossa. És colpidora l’actitud cap als immigrants menors no acompanyats. Haurien de repartir-se equitativament entre els diversos territoris de l’Estat, perquè els centres d’acollida de Canàries, Ceuta i Melilla estan desbordats. Però el PP, necessitat del suport de Vox en moltes comunitats autònomes, es nega al repartiment equitatiu. Les dretes no s’expliquen bé. Quan parlen d’immigrants, es refereixen als provinents d’Àfrica i països asiàtics en què predomina l’islam. Dóna la impressió que aquesta immigració és majoritària, però les xifres diuen altra cosa. A l’Estat resideixen uns 8.500.000 estrangers, el 17’5% d’una població total de 48.600.000 habitants (el 12,5%, si es descompta la gent d’origen estranger que ja té la nacionalitat espanyola). El 45% dels forans procedeix d’Hispanoamèrica, el 30%, d’Europa, el 18%, d’Àfrica i el 7% prové d’Àsia.

Almenys el 75% dels immigrants comparteix amb nosaltres algun tret ètnic o cultural —també les tradicions religioses, amb independència que uns i altres siguem creients o no. Colombians, britànics, alemanys, ucraïnesos, veneçolans o argentins son percebuts com persones semblants a nosaltres. Només entre el 20 i el 22% dels immigrants procedeix de contrades on l’islam és la religió predominant. Però color de pell i vestimenta (el vel de les dones) inclinen a pensar que són més nombrosos. Ho podem comprovar a Xàtiva. Dels seus 30.072 habitants, 3.880 (el 13%) són estrangers. ¿Tots magrebins i subsaharians? ¡De cap manera! El 49,6% és d’Europa i el 27% d’Amèrica. Només un 18% és originari d’Àfrica. Per tant, unes vuit-centes persones —si tenim en compte també les procedents de països d’Àsia com Pakistan) posen en perill, segons Vox, la cultura i les tradicions de Xàtiva. ¡Adéu a les falles, al Corpus, al pernil i a la processó de la Mare de Déu de la Seu! ¿Vuit-centes? ¡Bah! Tots els musulmans no són islamistes radicals o gihadistes. També existeixen els no practicants, i magrebines i magrebins sense vel ni gel·laba.

En realitat, la immensa majoria dels estrangers passa desapercebuda. És el cas dels ucraïnesos. Al conjunt de l’Estat viuen uns 320.000 —més de 200.000 arribats després de la invasió russa a Ucraïna. Jo en conec a Xàtiva. Algú pensarà que tots els habitants d’Ucraïna professen la religió cristiana ortodoxa. Però hi ha, com a qualsevol lloc, ateus, agnòstics i creients no practicants. I sumats els seguidors de les esglésies grecocatòlica ucraïnesa, catòlica de ritus llatí i armènia catòlica, uns cinc milions d’ucraïnesos són catòlics. Predominen a l’oest del país. Lviv (Leopolis en llatí), capital de l’óblast homònim, conserva edificis d’estils renaixentista, barroc, neoclàssic i modernista (secessió o art-déco). Destaquen les esglésies catòliques d’estil barroc. S’hi noten les influències dels períodes de domini polonès i austrohongarès. Inha (nom fictici per a preservar la seua identitat) resideix a Xàtiva des de fa molts anys. És una dona menuda que podria passar per xativina de soca-rel. Sol vestir texans. Ella, el marit i dos fills vingueren de la regió de Lviv.

Ucraïna és un gran mosaic d’ètnies, identitats i llengües. En part, la diversitat és producte de les deportacions forçoses a gran escala ordenades per Stalin. Inha domina el rus —obligatori en la seua època escolar—, però l’abomina. De Putin, no vol ni sentir-ne parlar. Inha i la seua família viuen en un pis exigu de l’eixampla. Quan les bombes russes sobre objectius civils ucraïnesos esdevingueren rutinàries, Inha féu venir a Xàtiva els seus pares i un germà, tots molt malalts. Els vaig regalar un llit articulat que havia utilitzat el meu progenitor. El d’Inha morí. Ella viatjà al seu país per a soterrar les restes incinerades. Pensa que mai no tornarà a viure en Ucraïna. L’interès de Putin per finir la guerra és nul. Vol emparar-se del país del Dnièper; l’autòcrata diu que Ucraïna forma part de la gran pàtria russa. Posa unes condicions impossibles per a l’alto el foc. Demana la rendició incondicional dels ucraïnesos, però aquests no estan disposats a rendir-se. L’empipament i la nostàlgia d’Inha no tindran fi, i la presència d’ucraïnesos a Xàtiva, tampoc.