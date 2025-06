"Lladres": El PSPV de Ontinyent denuncia pintadas vandálicas en su sede

La agrupación socialista de Ontinyent ha denunciado este lunes un ataque vandálico a su sede, que ha amanecido con pintadas en las que puede leerse el mensaje de "Lladres", tras el estallido de los casos de corrupción que han salpican a algunos destacados exdirigentes del PSOE.

Los socialistas han calificado de "lamentable" la acción sufrida. “Hoy sufrimos un serio ataque de odio en nuestra sede en Ontinyent. El clima de odio y crispación que se está generando con mensajes, de este tipo, imposibilitan cualquier tipo de diálogo. Llevan a la sociedad a retroceder en una época histórica lamentable” aseguran fuentes de la organización a través de un comunicado. "No pensamos tolerar mensajes de odio. No es democrático atacar las sedes de los partidos. Esta sociedad no puede tolerar hoy en día mensajes tan rancios, mediocres e insoportables en una sociedad democrática", ha expresado desde la agrupación socialista ontinyentina.

El PSPV de la Vall d'Albaida también ha condenado los hechos. "Una vez más", indican, una sede del partido "es vandalizada". "Esta vez, los compañeros y compañeras de Ontinyent han sido las víctimas del odio de los intolerantes", han resaltado, condenando también a quienes "alientan" estos ataques con sus "discursos", "No nos callarán", han asegurado .

"La democracia no se construye desde el odio"

"La democracia no se construye desde el odio y la crispación. Los fascistas lo alimentan", han apostillado desde la organización local. La acción vandálica se suma a otras muchas que han sufrido las sedes del PSOE a lo largo de la geografía española tras el informe de la UCO que detalla la existencia de una trama de corrupción en las entrañas del partido.

No es el primer episodio de este tipo que se vive en Ontinyent en los últimos meses. Hace escasamente un mes, la sede de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) también amaneció con pintadas de simbología fascista en la localidad.