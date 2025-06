“Solo una patrulla de la Guardia Civil cubre toda la zona: no damos abasto”

Los municipios de l’Olleria, l’Alcúdia de Crespins y Canals se han unido para reclamar a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana un refuerzo de la Guardia Civil en la zona para hacer frente al aumento de las conductas delictivas en estas localidades.

El cuartel de la Guardia Civil en l’Olleria cuenta actualmente con cinco agentes, según ha puesto de manifiesto el alcalde de la localidad, Ramón Vidal, que alerta de que “solo una patrulla y, algunas veces ninguna, custodia toda la zona, que abarca, además de l’Olleria, pueblos como Aielo de Malferit o Montaverner”. El primer edil del municipio de la Vall d’Albaida expresa que la mayor presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad serviría como medida “disuasoria”. Expone que en l’Olleria la Policía Local cuenta con, al menos, dos agentes durante las 24 horas, pero “no dan abasto. Además, en algunos aspectos no tienen competencia y no pueden actuar. Necesitamos más agentes porque a veces no hay ni patrulla y tienen que venir de fuera”, expone”. Vidal señala que en los últimos meses "han aumentado los casos de violencia, ocupación de viviendas, robos, casos de violencia de género y disputas y peleas que son ya casi habituales y de personas reincidentes”.

En los mismos términos se expresa el alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, que explica que en la zona de Canals y l’Alcúdia de Crespins, que incluye otras localidades próximas, “solo hay una patrulla, con dos agentes, para cubrir toda la demarcación”. Sicluna señala que la Policía Local cuenta con dos agentes, en algunas ocasiones solo uno, porque “los ayuntamientos tenemos los recursos limitados y no tenemos dinero para ampliar la plantilla”. Pide que se doblen los agentes de la Guardia Civil y que exista “al menos dos patrullas por turno para cubrir toda la zona. Necesitamos más refuerzos, más presencia de la Guardia Civil para hacer frente a los casos de delincuencia”.

El alcalde de l’Alcúdia de Crespins expone casos de “drogadicción, tráfico de drogas, y también ocupación de viviendas”, como los hechos delictivos que más han aumentado en la población. “En los últimos meses se han producido unas cuatro o cinco ocupaciones de casas y pisos, y la ley no acompaña”. Sicluna reconocía la labor de la Guardia Civil, “hacen los que pueden y más, pero necesitan más refuerzos”, insistía. El primer edil de l’Alcúdia de Crespins expresaba que el manifiesto conjunto firmado por las tres localidades “es una llamada de atención para que el Gobierno plante cara ante el aumento de las conductas delictivas”.