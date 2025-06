Un agujero de más de 350.000 € obliga a recortar sueldos y gasto corriente en la Font de la Figuera

Un demoledor informe de la secretaría-intervención del Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha aflorado un importante agujero económico en las finanzas locales que obliga a practicar de manera inmediata severos recortes en el presupuesto municipal de 2025.

La liquidación de las cuentas de 2024 ha detectado un remanente de tesorería negativo por importe de -352.396 euros (una cantidad abultada para un municipio de 2.000 habitantes) que dibuja una situación de "desequilibrio estructural" de la hacienda municipal. Esta cifra revela la "inexistencia de liquidez real" para financiar los gastos generales del ayuntamiento, que incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria de 2024 al registrar un déficit de 161.958 euros. El informe ha destapado un importante volumen de ingresos ficticios en las cuentas de los últimos ejercicios "que no tienen una base real de ejecución", lo cual "compromete la viabilidad del presupuesto de 2025 y la sostenibilidad financiera futura", dado que en el mismo se ha observado un exceso de previsión de derechos de cobro de 274.174 euros.

Ante este panorama, el ayuntamiento está obligado por ley a elaborar un Plan Económico-Financiero, pero, además, la interventora ve "imprescindible" aprobar un Plan de Saneamiento Financiero para despejar la sombra de la intervención económica de las cuentas por parte de la Administración General del Estado, lo que podría conllevar la retención de las entregas a cuenta. La habilitada nacional también recomienda concertar una operación de crédito por el importe del remanente de tesorería negativo, así como la puesta en marcha de una "política de completa austeridad económica para el presente ejercicio".

De momento, el alcalde de la Font de la Figuera, Elio Cabanes (PP), ha diseñado una propuesta inicial que contempla recortar 135.496 euros de gasto en el presupuesto municipal, aunque en declaraciones a este diario el primer edil recalca que aún no se ha concretado nada, que todavía quedan "muchas cosas que negociar" y que las medidas se adoptarán con el consenso del resto de la corporación en el pleno de la próxima semana. En el borrador planteado por el alcalde a los partidos se contempla la supresión de los sueldos de los 4 concejales del PP para ahorrar 16.067 euros de aquí a fin de año. Los cinco regidores restantes que gestionan áreas de gobierno (del PSPV y Per la Font) deberán decidir si también renuncian a sus retribuciones, que suman unos 4.000 € mensuales. En total, el consistorio dedica 81.000 euros a salarios políticos al año, una cifra que se ha incrementado notablemente respecto a la pasada legislatura.

El alcalde también ha presentado una reducción de 13.079 euros en los gastos destinados a las fiestas patronales, lo que supondría un recorte del 13% respecto a lo presupuestado inicialmente. Igualmente, se prevé rebajar en 31.595 euros el coste de suministros eléctricos y 34.254 euros en diversas partidas. Por ejemplo, se retiran 5.000 euros de Cultura, 7.000 euros en "gastos diversos en turismo", 3.500 euros de parques y jardines, 3.000 euros de suministro de cloro, 1.500 de material de la agencia de lectura, 1.500 euros del museo o 2.000 € del centro social polivalente, entre otros apartados. De la Policía Local también se suprimirían 4.500 euros en gastos previstos en señales, vestuarios y material o formación viaria.

El informe ha aflorado "un desequilibrio estructural oculto bajo saldos no ejecutados y reconocimientos de derechos de difícil recaudación".

En cualquier caso, Cabanes defiende que desde el principio de la legislatura "estamos intentando ahorrar todo lo que podemos en la gestión y gastando lo mínimo" y sostiene que "a mitad de curso político es complicado hacer mucho". El alcalde atribuye la situación económica a que en los últimos ejercicios "no se estaban cerrando bien los resultados contables y no se estaba haciendo bien la contabilidad", de manera que "no podíamos ver lo que estaba pasando". El objetivo ahora es que en 2025 el ayuntamiento "no acabe peor" financiaremente y, para eso, el primer edil valora opciones como reducir el pago de horas extra, sustituyéndolo por la compensación con días de trabajo. Tampoco descarta una subida de impuestos en 2026. "Estamos yendo a cero gastos superfluos, pero tenemos una estructura de gastos que no es sostenible con el nivel de ingresos actual", apunta Cabanes, que señala el gran incremento de los sueldos del personal municipal desde 2021. Aunque no contempla despidos, sí que aboga por ajustar la plantilla por otras vías.

El Plan de Saneamiento que propone la secretaría-intervención deberá analizar detalladamente la situación económico-financiera municipal, identificar las causas del desequilibrio y plantear medidas correctoras concretas sobre ingresos y gastos, además de establecer un calendario de ejecución. El documento tendría que remitirse al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La habilitada advierte de que la no adopción de las medidas sugeridas implicaría una serie de riesgos jurídicos, administrativos y financieros, como la apertura de un procedimiento de control reforzado de las cuentas por parte del ministerio, el incumplimiento de los deberes de información y transparencia financiera o la limitación y exclusión en la concesión de subvenciones públicas o fondos europeos.

Remanentes "artificialmente elevados"

Tras examinar las liquidaciones presupuestarias de años anteriores, el informe -elaborado con el apoyo de un asesor externo- concluye que, especialmente en 2022 y 2023, los resultados de los remanentes de tesorería positivos presentados oficialmente eran "artificialmente elevados" porque se encontraban "influidos por saldos inflados o no realizables", lo que generaba "una imagen de solvencia que no se correspondía con la liquidez efectiva de la entidad", puesto que no se procedió a la depuración rigurosa de ingresos no cobrados. El Ayuntamiento de la Font, de hecho, ha venido arrastrando "un desequilibrio estructural oculto bajo saldos no ejecutados y reconocimientos de derechos de difícil recaudación". Este desfase ha tenido "un efecto de distorsión continuada del remanente de tesorería", condicionando decisiones presupuestarias posteriores en lo relativo a la programación del gasto.

Por todo ello, la intervención considera necesario adoptar "una política contable y presupuestaria más prudente", depurando saldos y evitando la incorporación de ingresos "de dudosa ejecución". Para "abordar las causas estructurales del desequilibrio" se hace necesaria la elaboración de presupuestos "con previsiones de ingresos realistas y conservadores" y la adecuación del gasto a las posibilidades financieras efectivas de la coporación, zanja el informe.