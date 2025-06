Compromís per l'Alcúdia de Crespins presenta una moción contra la corrupción

Compromís per l'Alcúdia de Crespins ha presentado que moción que será tratada en el próximo pleno ordinario municipal y que reclama reforzar la prevención y la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas. Pepe Garrigós, como portavoz del grupo municipal de Compromís, presenta esta iniciativa que surge de la "preocupación por las amenazas que la corrupción representa para las democracias modernas, el grave perjuicio que causa a las arcas públicas y el debilitamiento de la confianza ciudadana en las administraciones", afirma el regidor valencianista.

La moción destaca que la corrupción favorece el clientelismo y distorsiona la competencia económica. Recuerda también que la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la Resolución 58/4 de 2003, estableció la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un instrumento internacional que insta a los estados a crear mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción. España ratificó esta resolución el 19 de junio de 2006, la cual subraya la necesidad de crear órganos de control independientes, proteger los denunciantes y garantizar la transparencia en la gestión pública.

Compromís señala que "en el País Valenciano, la corrupción institucionalizada, con casos como Gürtel o Taula, ha puesto de manifiesto el saqueo del patrimonio colectivo mediante el abuso de poder y la connivencia entre políticos y empresarios". Aun así, a partir de 2015, con el Govern del Botànic, se implementaron políticas para revertir esta situación, como la creación de la Agencia Valenciana Antifraude, un sistema interno de alertas y una Oficina de Recuperación de Actius, señalan. Estas medidas convirtieron la Comunitat Valenciana en "una referencia internacional, y Transparencia Internacional reconoció la Agencia Valenciana Antifraude como un ejemplo de buenas prácticas".

La moción de Compromís per l'Alcúdia de Crespins advierte que "los avances conseguidos se han visto gravemente amenazados y desmantelados en los últimos años, con la pérdida de independencia de la Agencia, la eliminación de su Código Ético y del Comité de Ética, y la desaparición de mecanismos esenciales de control. A nivel estatal, continúan aflorando casos de corrupción vinculados a la contratación pública, especialmente en contextos de emergencia, como lo evidencian los informes de la UCO y los contratos investigados después de la dana del 29 de octubre". "La corrupción no solo destruye la confianza ciudadana, sino que también genera una competencia desleal, excluyendo empresas honestas que no quieren participar en un sistema perverso de favores y sobornos", afirman desde Compromís, que considera "urgente" poner en marcha nuevas estructuras legales e institucionales, así como reforzar las existentes, para garantizar que ningún cargo público, empresa o partido pueda actuar con impunidad.

La moción de Compromís pide que el pleno del Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins inste al Consell de la Generalitat Valenciana a recuperar y reforzar la independencia de la Agencia Valenciana Antifraude, reinstaurando el Código Ético y el Comité de Ética, y garantizando la elección de su dirección por mayorías reforzadas; así como reinstaurar la Oficina de Recuperación de Activos para recuperar el dinero desviado ilegalmente en casos de corrupción. También pide publicar de manera íntegra los expedientes de contratos de emergencia y revertir las limitaciones introducidas recientemente en la Ley de Transparencia. La moción también insta al Gobierno de España a promover un Pacto de Estado contra la corrupción; crear una Agencia Estatal Anticorrupción independiente, con capacidad para prevenir, investigar y perseguir casos de corrupción y fraude; endurecer los mecanismos de prohibición de contratación pública para empresas vinculadas a prácticas corruptas; y fortalecer los recursos de la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos) y la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente, pide que el pleno del Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins exija al Gobierno Español y a la Generalitat Valenciana la depuración de todas las responsabilidades políticas y penales derivadas de casos de corrupción, delitos contra el erario público, contra la Hacienda Pública o contra cualquier administración. Esta moción y sus acuerdos serán trasladados al Consell de la Generalitat Valenciana, a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, al Gobierno de España y a las entidades y organismos implicados en la prevención y lucha contra la corrupción.