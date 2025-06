Detenido por segunda vez en Xàtiva el timador de los billetes falsos de 50 euros

La Policía Nacional volvió a detener este jueves a un hombre de 42 años tras haber intentando pagar con un billete falso de 50 euros en un bar de la calle Portal del Lló. Se da la circunstancia de que el mismo varón ya fue arrestado hace menos de un mes por los mismos hechos. Desde el local detectaron el engaño y, cuando indicaron al cliente que dicho billete no era de curso legal, este sacó otro que sí era verdadero para abonar su consumición.

Cuando la Policía Local se personó en el lugar de inmediato en torno a las 20.50 horas -solicitando la colaboración de la Policía Nacional-, el sospechoso se encontraba sentado tranquilamente consumiendo en la terraza del establecimiento hostelero junto a otro individuo. Los agentes solicitaron a ambos que mostraran sus pertenencias. El acompañante del sospechoso guardaba una bolsa de plástico con tabaco mezclado con marihuana que fue requisada. Su propietario fue sancionado por infringir la ley de seguridad ciudadana.

El otro hombre, el que había intentado pagar con billetes falsos en el local, almacenaba en su cartera cinco billetes de 50 euros de curso no legal, junto con otros 85 euros en billetes legales y 50 euros en monedas. Como ya hicieron en la anterior ocasión en la que el varón fue sorprendido con la misma actitud, los agentes comprobaron que los billetes falsos no tenían relieve al tacto en imágenes y texto. Además, visualmente, los papeles carecían del hilo enclaustrado, visible al trasluz con la palabra "Euro" y el valor "5" repetido. Tampoco tenían marca de agua con el retrato ni otros elementos destacables, ni se apreciaba la ventana transparente con el retrato de Europa. El número 50 en la esquina inferior izquierda de color verde, por otra parte, no cambiaba de color a azul oscuro, como es habitual.

Al verificarse el delito, se procedió a la detención del individuo por un presunto delito de falsificación de moneda. El arrestado fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional y, a continuación, pasó a disposición judicial.

A finales de mayo, la Policía Nacional ya detuvo al mismo individuo por intentar pagar a través de billetes falsos en comercios de Xàtiva y en otras poblaciones limítrofes como Canals y l'Alcúdia de Crespins. Fue la dueña de un pequeño negocio de venta de salazones emplazado en la calle Gregorio Molina —una de las más transitadas de la ciudad, poblada de locales comerciales— quién dio la primera voz de alarma. El supuesto estafador habría pagado con un billete ilegal de 50 euros una compra de pocos euros de valor. Según declaró la dueña del negocio a este diario, «el billete estaba muy bien falsificado» y se dio cuenta tras despegarse la banda reflectante. A su vez, también se registraron incidentes similares con vendedores de la ONCE que operan en las calles del municipio.

La operativa del individuo llevaba siendo investigada desde el pasado mes de marzo por los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Xàtiva, tras recibir diversas denuncias por la detección de billetes falsificados de 50 euros en distintos comercios de Xàtiva. Varios de estos billetes fueron introducidos mediante la compra de cupones y rascas de la ONCE, dirigidos a vendedores con discapacidad visual, así como en diferentes establecimientos del municipio.

Billetes con un nivel de falsificación elevado

Durante el transcurso de las investigaciones se recopilaron múltiples denuncias que señalaban a un varón de similares características físicas. En algunos casos, los testigos relataron cómo el sospechoso introducía los billetes falsos para realizar pequeñas compras, llevándose a cambio dinero en efectivo de curso legal.

Gracias a las gestiones realizadas por los investigadores y al reconocimiento por parte de víctimas y testigos, el martes 27 de mayo el presunto autor fue detenido en la vía pública, portando entre sus pertenencias cuatro billetes falsos de 50, además de 140 euros en efectivo auténtico, que presuntamente habría obtenido poco antes tras realizar pequeñas compras con billetes falsificados.

Posteriormente, se realizó una entrada y registro voluntaria en su domicilio, logrando esclarecer un total de seis hechos delictivos que habrían sido perpetrados por esa persona. El detenido, cuenta con antecedentes por hechos similares tras ser arrestado en Valencia en el año 2015 portando 20 billetes falsificados de 50 euros.

Según informes del Banco de España, los billetes intervenidos presentan un nivel de falsificación elevado que podría dificultar su detección visual, especialmente en operaciones rápidas o con colectivos vulnerables