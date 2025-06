El atasco de los casos de violencia de género se dispara un 88% en Ontinyent

El último balance trimestral de la actividad judicial elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sitúa a Ontinyent como la segunda ciudad de la provincia de Valencia con mayores tasas de congestión en los procedimientos, solo por detrás de Massamagrell.

El atasco afecta al juzgado encargado de tramitar las denuncias de violencia de género. Los casos pendientes de resolver relacionados con esta lacra prácticamente se han duplicado en el último año en la jurisdicción penal. Mientras que en 2024 se contabilizaban 50 asuntos en trámite al final del primer trimestre del año, en marzo de 2025 esa cifra había aumentado hasta los 94 asuntos pendientes, el equivalente a un incremento del 88%. En la jurisdicción civil, el aumento es del 50%, al pasar de 32 casos a 50.

Y eso que la estadística no recoge todavía la problemática generada a raíz del retraso en cubrir la plaza vacante de jueza en el juzgado mixto de instrucción nº3 de Ontinyent (que se ocupa de la violencia de género y de otros asuntos) tras la marcha de la anterior titular el pasado 25 de abril. El puesto tardó más de dos semanas en poder cubrirse por la falta de posibles sustitutos en la bolsa, lo que provocó la suspensión de la actividad de este órgano. Más de 100 juicios y cerca de un millar de casos que requerían algún tipo de trámite se vieron afectados, según los cálculos de procuradores y abogados.

Los asuntos de violencia de género en tramitación se han disparado a pesar de que en el último año el juzgado había conseguido un muy buen índice de resolución de litigios, con un 187,5% más de sentencias dictadas respecto al primer trimestre de 2024 y un 52% más de casos resueltos. En términos generales, los cuatro juzgados de Ontinyent arrastraban en marzo 4.953 procedimientos pendientes de resolver (3.672 de la jurisdicción civil y 1.281 de la penal). Son un 51,6% más que hace un año (cuando se contabilizaban 3.268), pese a que los asuntos resueltos también han aumentado un 47,1% y las sentencias un 36,1% en el mismo periodo de tiempo. Los nuevos casos ingresados también han repuntado un 43,2%, de 632 a 834. En trámite al comienzo de año ya había 4.288 procedimientos. Las tasas de pendencia y congestión se sitúan en Ontinyent un punto por encima de la media judicial de la provincia.

Moción para pedir un fiscal

Como informó este diario, la situación de sobrecarga que registran especialmente los juzgados nº1 y 4 de Ontinyent motivó en febrero una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La problemática no es ajena al Ayuntamiento de Ontinyent. Este jueves, el pleno municipal aprobó por mayoría una moción de Vox que solicita al CGPJ y a la Conselleria de Justicia medidas urgentes para impulsar la justicia en la localidad, como agilizar los procedimientos para dotar a los juzgados de jueces interinos que garanticen la actividad judicial en caso de vacantes y bajas o destinar de manera permanente un fiscal de área en la capital de la Vall d'Albaida, puesto que el actual opera desde Alzira. La ausencia de esta figura in situ dilata determinadas decisiones del día a día en los procedimientos de violencia de género. Su presencia permitiría asegurar una atención inmediata a las víctimas y en causas penales urgentes. Se trata de una antigua reivindicación de la sede judicial que no parece cercana a materializarse. La propueta también aboga por reforzar la formación continua del personal que trabaja en los juzgados para avanzar hacia "una justicia rápida y efectiva".

En Xàtiva, los casos pendientes de resolución en los juzgados se han incrementado un 36,3% en el último año, hasta los 4.041, aunque las tasas de congestión y pendencias son prácticamente idénticas a las que se registran de media en la provincia.