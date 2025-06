Batalla d'Almansa o extermini de Xàtiva

19 de juny de 1707. Xàtiva paga les conseqüències de la desfeta d’Almansa. Una derrota en una guerra dinàstica entre austracistes i borbons on els drets dels valencians no apareixen per cap lloc. Com sempre, escriu la història aquell que guanya les batalles. En aquest cas, els grans mariscals francesos, com entre d’altres: Berwick, Asfeld o Villars. L’eufòric estat absolutista construit pel Rei Sol va encarregar una crònica gràfica al pintor Buenaventura Ligli, amb la recreació d’una contesa definida com la «batalla que se dio que en los campos de Almansa por las armas de las Dos Coronas contra las de los portugueses, ingleses y holandeses el día 25 de abril de 1707» . Un document de propaganda política creat a posteriori per a glorificar la gran victòria del duc de Berwick, que, des d’una perspectiva actual, s’hauria d’entendre com la representació d’una Europa en crisi, on la violència esdevé com sempre en motor del canvi històric.

Les potències del Vell Continent s’enfrontaren per dominar territoris, sense importar els drets dels súbdits que els hi habiten. Des del Centre d’Interpretació de la Batalla d’Almansa ens expliquen des d’una perspectiva castelllana, que aquest enfrontament s’ha de entendre com el símbol d’una Europa en guerra, en etern conflicte, on els valencians són uns aliats menors. El que importava era repartir-se el territori i les àrees d’influència. Per tant, pensem que Almansa no hauria de ser símbol de pèrdua de res per als valencians, i sí Xàtiva hauria de ser el gran referent de la desaparició de l’essència com a poble.

Felip V i D’Asfeld foren els botiflers responsables de l’extermini. I com be narra Eduardo Beneyto al llibre mariscals de França, el terme botifler, seguint al cronista Francesc Castellví, deriva de la castellanització del cognom Bouflers, un dels mariscals més importants dels exèrcits de Felip V, que malgrat no haver participat com estratega en la batalla d’Almansa, és el nom amb el qual els austracistes batejaren als seguidors de la causa borbònica.

Sí van ser protagonistes a terres valencianes, James Fitz-Stuart, duc de Berwick, qui va ser l’encarregat de dirigir l’exèrcit de Felipe V i el que va decidir presentar batalla contra els austracistes en la planura d’Almansa. Mentre que el tinent general Claude François Pierre Bidal, cavaller d’Asfeld, va ser l’encarregat de doblegar la inesperada resistència de Xàtiva, que no volia claudicar davant la victòria de l’absolutisme borbònic.

Recordem els terribles fets. 22 de maig assalt de la ciutat. Sense entrar en detalls militars, D’Asfeld es va queixar d’una obstinada resistència que li va fer perdre molts soldats, i Xàtiva no va capitular fins al 6 de juny. En conseqüència, l’urbs devia de ser fortament castigada. El mal no venia d’Almansa, com tantes voltes hem escoltat, venia causat per no obrir les portes i capitular sense protestar. El 17 de juny es va publicar l’edicte d’extermini de la ciutat, prèvia deportació de la població que encara residia a la ciutat. José Chaves va ser el «comandante executor».

El 19 de juny va començar la destrucció. Seguint al frare Castañeda : «…las ponían fuego, más por ceremonia en cumplimiento de la Real Ordenanza, que con intención de su ruina, sólo prendió el fuego en los techos, dejando buenas las paredes». No entrarem tampoc en detalls sobre la crema de Xàtiva. Més que un colossal incendi que va durar setmanes, cal pensar que la ciutat va estar a expenses de la rapinya i saqueig de soldats ociosos «a la caza de tesoros». Una crema selectiva, on el barri de Sant Pere va ser el més castigat.

I en ple extermini, la desgràcia dels ara socarrats, que no cremats, es va estendre al conjunt del Regne de València, en publicar-se un 29 de juny de 1707 el decret pel qual s’abolien els furs, les lleis dels valencians, a causa de la rebel.lió d’aquell regne contra la causa borbònica, i on ara la llei vindria dictada des de Castella. L’obsessió per fer desaparéixer la governació de Xàtiva del mapa anava de la mà de l’abolició del règim foral valencià, i del valencià com a llengua de l’administració pública.

Afortunadament, a les acaballes de 1707 va arribar el decret que revocava l’ordre d’extermini, que no el de la recuperació dels furs, el qual va fer reviscolar a Xàtiva com a Nueva Colonia de San Felipe. Els antics pobladors van tornar, s’acolliren nous, i sobretot, es va aturar la rapinya de molts soldats, que ara es van quedar a viure en casernes militars, integrant-se molts en la vida civil d’una ciutat que adoptava els seus botxins.

Sembla que va ser Melchor de Macanaz, «juez privativo de confiscaciones de bienes rebeldes», el que va convéncer a Felip V. No es podia malbaratar tanta riquesa. La Segona Ciutat del Regne de València tenia una rica horta per a recaptar impostos, i a més podia ser un lloc on arrelar soldats llicenciats que, per vellesa o ferides, no pogueren ja servir a l’exèrcit. Un sostre i pensió alimentària va ser el premi a recollir pels anys de lluita. Entre febrer i abril de 1708 es van conrear les llavors que determinaren el naixement de San Felipe.

I on s’acaben els fets, s’inicià la memòria. A la fi del segle XIX, Lo Rat Penat i altres societats valencianistes es van encarregar de gestionar aquell passat des del present, primer amb un tímid regionalisme que no qüestionava el domini de Castella, fins que arriba Bosch i Morata per a reivindicar l’estatut d’autonomia durant els temps de la República. Temps després, Sarthou va fer capgirar el retrat de Felip V en represàlia pel decret de destrucció i, amb l’arribada de la democràcia, la crema de Xàtiva va edevindre icona de la batalla per València en temps de la Transició. Per tant, em pregunte, per què les Corts Valencianes utilitzen el quadre de Ligli com a símbol de pèrdua dels furs, quan seria més adient una imatge de Xàtiva, com a referent del valencianisme polític? No seria més lògic que aquest quadre es penjara al Parlament d’Espanya?