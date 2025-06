Roger Cerdà retomará las riendas del PSPV de Xàtiva siete años después

La agrupación socialista de Xàtiva encara una renovación de liderazgos y proyectos en la asamblea extraordinaria convocada para el próximo sábado con la mirada puesta ya en las elecciones municipales de 2027.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha anunciado a la militancia su candidatura para retornar a la secretaría general de la organización local después de siete años en los que las riendas del partido han estado en manos de Xelo Angulo, que hasta ahora compaginaba este cargo con sus responsabilidades como diputada autonómica del PSPV, presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat y teniente de alcalde y regidora de Bienestar Social y Policía Local en Xàtiva. No se prevén más aspirantes al puesto.

Tras cumplir diez años como alcalde, Cerdà quiere volver a asumir en primera persona la dirección de la agrupación teniendo en cuenta el "complejo momento actual", con el objetivo de revalidar el gobierno municipal de aquí a dos años. "Más que nunca necesitamos un partido fuerte, unido y con capacidad de liderazgo para afrontar los retos que tenemos delante", ha señalado en una carta remitida a los miembros de la agrupación que busca ilusionar a los socialistas en un contexto adverso a nivel nacional para la formación.

Cerdà ha ido soltrando lastre y se ha liberado por completo del resto de responsabilidades que tenía a nivel orgánico para centrar sus esfuerzos en la estructura local. Ya no ocupa ningún otro cargo en las federaciones comarcal o provincial. Su idea ahora es iniciar un proceso de apertura y renovación dentro de la agrupación setabense con la idea de "sumar experiencias, talentos, generaciones y sensibilidades". Poner la maquinaria a trabajar al máximo rendimiento para renovar la confianza de los electores en 2027.

Cerdà, que califica de "vomitivas" las grabaciones de Ábalos y Santos Cerdán, hace una referencia explícita en su misiva a los casos de corrupción que salpican a destacados exdirigentes del PSOE. "Algunos han utilizado el partido para sus intereses personales, pero este no es nuestro partido. Nuestro partido es el de siempre: el honrado, el comprometido, el que trabaja desde la base. El que puede decir con la cara bien alta que en Xàtiva, en 26 años de gobiernos socialistas, no ha habido ni un solo caso de corrupción. Otros no pueden decir lo mismo", subraya Cerdà, que reivindica los "avances de la ciudad sin dejar a nadie atrás". "Tenemos que sentirnos orgullosos de ser socialistas en Xàtiva", apuntilla quien anuncia una nueva etapa "basada en el diálogo, la honradez y el trabajo compartido".

En declaraciones a este diario, el alcalde recalca que, aunque el momento ahora es "muy complicado", queda un mundo para las elecciones y pueden pasar muchas cosas, la mayoría de las cuales no dependen de la agrupación local. "Lo que depende de nosotros es el poder de elevar el tono y de poner las cartas encima de la mesa", resalta el dirigente.

Cerdà agradece el trabajo de Xelo Angulo al frente de la dirección del PSPV de Xàtiva en los últimos años y sostiene que el colectivo local "es una referencia en el ámbito provincial e incluso nacional" por el peso específico que tiene en las direcciones de los diferentes ámbitos del partido. "Tenemos representación en los principales sectores e instituciones, estuvimos presentes dentro del gobierno de Ximo Puig y hemos conseguido que la agrupación trabaje siempre unida en todos los procesos, lo cual no deja de tener un valor en sí mismo, porque nos ha permitido hacer apuestas en el ámbito comarcal y provincial con un resultado positivo", apunta.

El alcalde avanza cambios organizativos en la composición de la ejecutiva socialista y fija entre sus objetivos la ampliación base social del partido, el acercamiento a la sociedad en busca de personas "diferentes y nuevas" que puedan participar en el día a día de la agrupación o que lleven tiempo militando, pero no hayan estado en cargos públicos. "Queremos abrirnos a esas posibilidades y trabajar en el ámbito del municipio para afrontar con las mejores condiciones los procesos electorales", apostilla el futuro secretario general del PSPV de Xàtiva.

Xelo Angulo se despide de la militancia

Xelo Angulo comunicó el sábado a la militancia su decisión de no volver a presentarse para liderar la agrupación socialista de la capital de la Costera después de algo más de 7 años llevando sus riendas. En 2018, Angulo se convirtió en la primera mujer en dirigir el partido a nivel local tras unas primarias muy disputadas en las que superó a Jordi Estellés por 26 votos. En aquel momento, la edil relevó en el cargo a Roger Cerdà, que pasó a encabezar el PSPV de la Costera-Canal.

"Es el momento de dejar paso", ha indicado ahora Angulo en una carta que pone el foco en la necesidad de "renovar liderazgos" para "oxigenar" los espacios orgánicos. "Si en algún momento entendemos que puede haber alguien más que pensara o quisiera ser secretario general o cualquier cargo, no seré yo quien propicie unas primarias. No nos podemos permitir ese lujo", sostiene la dirigente, que quiere "dar ejemplo" porque "uno tiene que aprender que estamos de paso y que nadie somos imprescindibles". "Nadie entendería que, con la unión que hemos conseguido, tuviéramos de hacer escoger a nuestra militancia entre diversas candidaturas", agrega.

En su escrito, Angulo pone en valor el trabajo desplegado hasta la fecha y hace hincapié en la "unidad" de una agrupación que "trabaja a una sola voz" y que "está libre de cargas económicas o préstamos", a punto de liquidar la campaña de 2023 con dos años por delante para ahorrar, "y sin ninguna factura en los cajones". En el balance de su mandato, esta destaca la regularización de la relación entre el grupo municipal, la agrupación y la asociación Isidre Escandell, propietaria de la sede socialista de la calle Caldereria. Así como el trabajo de la dirección "de la mano de la alcaldía y el grupo municipal, dando apoyo a todas las propuestas".

La diputada también saca pecho de los logros de los gobiernos socialistas en los últimos años, aunque hace referencia a los "momentos muy convulsos" que vive el partido por los casos de corrupción que afectan a destacados exdirigentes del PSOE. "Tenemos que estar fuertes y tenemos muchos espacios donde luchar y sumar", indica la regidora, que califica de "asquerosos" los audios de Ábalos y Cerdán y expresa su "repulsa" al comportamiento de estos. "El tratamiento que han hecho sobre las mujeres es inmoral e indecente y deseamos que caiga sobre ellos todo lo que se merecen", apunta la dirigente.

"Respuesta contundente"

Angulo mantiene que "la vara de medir del PSOE no es como la del PP" por la "respuesta contundente" de "tolerancia cero con los posibles casos de corrupción" por la que se apartan "de manera inmediata a las personas implicadas". "Nosotros no somos iguales, respondemos contundentemente, los expulsamos de militancia", agrega, cuestionando en todo caso el "ataque continuo de todos los sectores de derecha y ultraderecha, de los medios de comunicación que han decidido cargarse al Gobierno".

La diputada destaca que la agrupación socialista de Xàtiva ha conseguido "el mayor poder institucional municipal y supramunicipal de la historia" y hace hincapié en que el partido a nivel local se ha alineado con los vencedores en la mayoría de procesos orgánicos de los últimos años, a excepción de las últimas primarias del partido a nivel provincial, en las que Bielsa se impuso a Raga. Igualmente, Angulo agradece a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, su "cariño político y personal" por contar con ella dos veces como miembro de su dirección. También alude a la complejidad de confeccionar la lista electoral de 2023 en Xàtiva.