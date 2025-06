Martina Molina, del CB Xàtiva, se proclama campeona de España con la Selección Valenciana Sub-17

Nuevos éxitos para el Club Bádminton Xàtiva. La deportista del club setabense Martina Molina se ha proclamado campeona de España con la Selección Valenciana sub-17. Martina ha disputado con el combinado valenciano el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar e Inclusivo 2025, celebrado del 19 al 22 de junio en Langreo (Asturias), donde la Selecció ha conseguido la medalla de oro. 17 deportistas de varios clubes de la Comunitat Valenciana, entre ellos las setabenses Martina Molina y Selenia Pla, y cuatro técnicos ha formado el combinado autonómico que se proclamó campeón de España. Además, en la competición inclusiva, en la que Selenia Pla representó a la Comunitat Valenciana junto a compañeros de las selecciones sub-15 y sub-17, se consiguió la cuarta plaza.

En la competición sub-17, la Selección Valenciana quedó encuadra en el grupo B junto a las comunidades de Madrid, Murcia y Melilla. Los componentes de la selección Sub-17 no tuvieron dificultades para alzarse con la primera plaza del grupo tras conseguir tres victorias holgadas frente a sus rivales. En la lucha por las ocho primeras plazas, en los cuartos de final, los valencianos se vieron las caras con Castilla-León, a la que superaron por 4 a 1, accediendo a las semifinales donde se encontraron con los anfitriones, que venían de vencer a la selección andaluza. Los valencianos se emplearon a fondo y volvieron a vencer por 4-1 a Asturias, obteniendo de este modo una plaza en la final del domingo 22 de junio. La jornada final enfrentó a la selección valenciana Sub-17 frente a la catalana, y los deportistas valencianos no fallaron tampoco en esta ocasión venciendo por otro parcial de 4-1 y colgándose el oro de este modo. La deportista del club Bádminton Xàtiva Martina Molina disputó alguno de los partidos en cinco de los seis encuentros disputados por la selección sub-17, teniendo un buen rendimiento y actitud en todos ellos.

En el Campeonato de España inclusivo, la Selección Valenciana no tuvo demasiada fortuna en el sorteo y quedó encuadrada en un complicado grupo B junto a la selección de Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja, viéndose obligada a utilizar a varios deportistas Sub-17 en esta primera fase. Consiguiendo finalmente dos victorias de tres posibles, pero que tras una reclamación por alineación indebida se convirtieron en pleno y primera plaza de grupo. En semifinales, la Comunitat Valenciana se enfrentó a Canarias, donde los valencianos no realizaron un buen encuentro cediendo por 2-0 y viéndose obligados a disputarse el tercer y cuarto puesto en la última jornada contra Asturias. La jornada del domingo se disputó este encuentro por la tercera y cuarta plaza con el equipo valenciano muy mermado en cuanto a los deportistas disponibles, pues se habían utilizado en las rondas previas y para este nuevo cruce tan solo se disponía de jugadores Sub-15. Finalmente, perdió por 3-0 y no se pudo revalidar la tercera plaza del pasado año quedando en esta ocasión en cuarto lugar. La jugadora del CB Xàtiva, Selenia Pla tuvo un papel importante en todos los encuentros, además ayudó y guió a sus compañeros a entender la normativa de los encuentros que cuenta con algunas peculiaridades para hacerlos más competitivos.

En la competición sub-15, donde no había ningún representante del CB Xàtiva entre los deportistas. La CV también quedó encuadra en el grupo B, un grupo con selecciones de mucho nivel, donde los valencianos no brillaron en exceso y se vieron relegados a la última plaza que los envió a la lucha del decimotercero al decimoquinto puesto, afortunadamente se venció frente a La Rioja por 4-0 y se consiguió el decimotercero puesto, que no refleja el potencial real de la selección sub-15.

Próximas competiciones

El Bádminton Xàtiva sigue con su actividad y el próximo sábado, 28 de junio, el deportista del club Meshack Martínez disputará el torneo Top TTR Sub-13, Sub-17 y Absoluto que se celebrará en Cartagena (Murcia). El Pabellón Wssell de Guimbarda reunirá a un total de 81 deportistas que buscaran estar en lo más alto del podio a lo largo de la jornada del sábado.