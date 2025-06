Ontinyent rebasó durante 93 días el nivel de ozono aconsejado por la OMS en 2024

Los niveles de aire contaminado que respiramos crece año a año. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) alertan de las consecuencias de esa mala calidad del aire, que en 2022 provocó 400.000 muertes en los países europeos -30.000 en España y 3.300 en la Comunitat Valenciana-, según las estimaciones de estas organizaciones, que recomiendan una serie de actuaciones para reducir esos niveles de contaminación atmosférica en los municipios más afectados.

Ontinyent y Benigànim superaron los niveles de aire contaminado fijados por la OMS, según el último informe hecho público por la organización Ecologistas en Acción, que analiza los niveles del aire en el territorio español en 2024. De las tres comarcas, el informe recoge los datos de estas dos localidades, puesto que cuentan con medidores de las partículas contaminantes, y las dos rebasaron los niveles de ozono recomendados por la organización mundial en más de 75 días al año.

Las áreas industriales son uno de los focos productores de la contaminación atmosférica. / Perales Iborra

Ontinyent superó durante 93 días el umbral de 100 microgramos por metro cúbico (ug/m³) de ozono troposférico a lo largo del año 2024. La OMS recomienda no superar en más de 3 días dicho límite. En Benigànim, el ozono troposférico fue superior a 100 microgramos durante 76 días. En ambas localidades se rebasaron durante 5 jornadas los 120 microgramos por m³, cinco veces por debajo del umbral máximo previsto en la normativa, fijado en 25 días.

Además del ozono troposférico, los contaminantes más problemáticos en el territorio español durante 2024 también han sido las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2). Ontinyent presenta mejores valores que Benigànim en cuánto a las partículas en suspensión en el aire y el dióxido de nitrógeno, aunque las dos localidades no superan los valores máximos recomendados. En la capital de la Vall d’Albaida, la media anual de las partículas menores de 10 micras fue de 8 días y en Benigànim se elevó a 17 días, superando ligeramente los 15 días máximos recomendados por la OMS. En los valores diarios, Benigànim superó en 1 día los 50 ug/m³ y en 5 días los 45 ug/m³. La normativa legal establece un máximo de 35 días para los 50 microgramos y 18 días para los 45, aunque la OMS rebaja a 3 días este último valor, con lo que Benigànim no superaría el máximo legal pero sí el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En Ontinyent no se superaron ningún día estos valores. En cuánto a la media anual de registros de partículas menores de 2,5 micras, Benigànim y Ontinyent se situaron en 8 y 4 días, respectivamente, superando la primera ligeramente la recomendación y la segunda se quedó al límite por debajo.

Por contra, las dos localidades presentan mejores resultados en la presencia de dióxido de nitrógeno y ninguna de las dos ha alcanzado los niveles máximos aconsejados. La media anual se ha situado en 7 días en Benigànim y 3 días en Ontinyent, quedándose por debajo de los 10 días recomendados por la OMS. La nueva normativa sobre la calidad del aire eleva este tope máximo a 20 días.

El informe “La calidad del aire en el Estado español durante 2024” de Ecologistas en Acción, que ubica a Benigànim en la área costera de la zona Bética-Serpis (junto a Gandia) y a Ontinyent en la área interior de la misma zona (junto a Alcoi y Villena), ha analizado la calidad del aire que respiró la población española en 2024, en relación con la protección de la salud humana y con la protección de la vegetación y los ecosistemas. El análisis se ha realizado a partir de los datos recopilados en las diferentes estaciones de control de la contaminación, que en la Comunitat Valenciana han sido las 80 estaciones pertenecientes a las redes de vigilancia atmosférica de la Generalitat Valenciana y de diferentes entidades como las autoridades portuarias o Aena, en los aeropuertos. Las conclusiones del informe de la organización ecologista apuntan que, aunque se ha producido una “significativa mejora” de la calidad del aire en los últimos años, “toda la Comunitat Valenciana siguió respirando en 2024 un aire perjudicial para la salud”. En el territorio valenciano, los elevados niveles de contaminación atmosférica proceden en gran medida de las emisiones del tráfico motorizado que circula por las cuatro aglomeraciones (València, Alicante, Castelló y Elche) y por las carreteras interurbanas. Ecologistas en Acción también señala otros orígenes, aunque más puntuales, como las diversas áreas industriales, las cementeras, la petroquímica, y en relación con el ozono apunta la fábrica de automóviles de Almussafes. Señala que la contaminación generada en estos lugares se extiendo por el resto del territorio valenciano en forma de ozono, “especialmente a sotavento de los grandes focos emisores”.