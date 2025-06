El PP de Xàtiva critica las deficiencias del centro de mayores de Abú Masaifa

El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha calificado de "inaceptable" la situación del Centro Social de Mayores de la calle Abú Masaifa.

Durante una visita a las instalaciones, los populares han podido comprobar de primera mano que el aire acondicionado del bar del centro sigue sin funcionar, tal como vienen quejándose los usuarios desde hace tiempo. Desde la formación recuerdan que, hace meses, el ayuntamiento prometió una inversión de 60.000 euros para solucionar el problema, cambiando de ubicacion todos los aparatos de refrigeración. “Hoy, en pleno junio, el bar del centro social funciona con ventiladores mientras fuera rozamos los 40 grados. ¿Dónde está la inversión prometida? ¿Dónde está el interés por la salud y el bienestar de nuestros mayores?”, ha declarado Sanchis.

Los concejales del PP han conversado con varios usuarios del centro, que indican que "han expresado su malestar por las altas temperaturas, las filtraciones recurrentes, el mal estado del pavimento y la falta de soluciones reales por parte del gobierno municipal".

Desde el Partido Popular afirman "que el problema no es nuevo", y que el gobierno municipal "ha tenido tiempo más que suficiente para actuar". “Se van a gastar más de 10 millones de euros en un proyecto faraónico como el Centro Raimon, pero no tienen voluntad de invertir en el día a día de nuestros mayores. Las prioridades del PSOE y sus socios no están con las personas, están con el escaparate”, opina Sanchis.

El PP exige que se actúe de forma inmediata y urgente, poniendo en funcionamiento el aire acondicionado "con carácter de emergencia", pero también reparando de manera definitiva las filtraciones, sustituyendo el pavimento deteriorado y revisando el estado general de todas las instalaciones del centro.

Deficiencias estructurales

Tanto las goteras como las continuas averías en el aire acondicionado del Centre de Majors son deficiencias estructurales que el edificio viene arrastrando prácticamente desde su inauguración, hace más de 20 años, debido a una serie de fallos de origen en el proyecto constructivo. Esta circunstancia ha obligado a la corporación municipal a destinar importantes sumas de dinero a sufragar numerosos gastos de mantenimiento y reparación en el recinto.

En este 2025, el consistorio setabense contempla una partida de unos 60.000 euros para cambiar de ubicación todos los aparatos de aire acondicionado. Los mismos se encontraban incorrectamente instalados en zonas sin ventilación, lo que provoca que, cuando alcanzan una cierta potencia, dejen de funcionar.