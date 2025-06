Compromís pide inversiones ante el "deterioro" de la Calle Mayor de Ontinyent

El grupo municipal Compromís por Ontinyent ha valorado este jueves el estado en el que se encuentran la Plaza Mayor y las calles de Maians y Gomis. El portavoz del principal grupo de la oposición municipal, Nico Calabuig, ha criticado "la falta de inversiones y de mantenimiento en estos espacios principales del centro histórico de Ontinyent, a lo largo de los 14 años de gobierno del actual alcalde, Jorge Rodríguez".

Calabuig ha pedido un cambio en la política de inversiones urbanísticas del Ayuntamiento de Ontinyent, y un aumento del presupuesto de mantenimiento en los barrios históricos.

En palabras de Nico Calabuig, “el estado de degradación de la calidad urbana en que se encuentran la Plaza Mayor y las calles de Maians y Gomis es deplorable e inaceptable. El vecindario de la zona nos lo viene trasladando de manera reiterada desde hace mucho de tiempo. Mientras el gobierno de Jorge Rodríguez gasta el dinero que llegan otras administraciones en inversiones millonarias en espacios mejor conservados, como la Plaza de la Concepción, no destina ni un euro a la Plaza del Ayuntamiento y la Calle Mayor. Ya hace 14 años que el señor Rodríguez ostenta la alcaldía, y la concejalía de Urbanismo siempre ha estado gestionada por miembros de sus equipos. En todo este tiempo se podría haber evitado que se agravara el deterioro de la Plaza Mayor y las calles de Maians y Gomis, pero no ha habido voluntad política ni un orden de prioridades lógico en las inversiones del gobierno municipal”, sostiene Calabuig.

El portavoz ha señalado que “la Plaza Mayor, que tendría que ser el centro neurálgico de la vida en Ontinyent, se encuentra en una situación de absoluta dejadez y relegada a ser un aparcamiento de coches en el día a día. La existencia de dos solares sin urbanizar, uno junto a la Policía Local y el otro frente al Campanario de la Vila, provoca una imagen impropia de un espacio que tendría que ser la carta de presentación de nuestra ciudad. Además, el deterioro del pavimento asfáltico, las numerosas rayas de pintura viaria y los coches aparcados deslucen mucho la plaza. Ahora que se acercan fechas señaladas en las cuales la plaza acoge acontecimientos muy importantes, es especialmente triste comprobar su estado”.

En cuanto a las calles de Maians y Gomis, popularmente conocidos como Calle Mayor, Calabuig afirma que la situación "es de una total falta de mantenimiento urbano". "El estado del pavimento adoquinado es deplorable, y un peligro para el vecindario y peatones. Hemos trasladado al Pleno Municipal en varias ocasiones la necesidad de actuar de manera continuada para hacer las reparaciones correspondientes, pero el gobierno municipal sigue sin tomarse seriamente esta situación. De hecho, la única actuación positiva hecha en estos años ha sido el ajardinamiento y reurbanización de la placita de San Carlos. Consideramos que ese es el camino para revitalizar la Calle Mayor, pero ha quedado como una acción aislada. La falta de mantenimiento en Maians y Gomis ha llegado a tal punto que probablemente ahora sea necesaria una inversión mucho más ambiciosa para dignificarlas”, ha agregado el líder de la oposición.

Pacificación "errática"

Calabuig ha recordado "hace dos años la mayoría absoluta de Ens Uneix decidió unilateralmente volver a permitir el tráfico indiscriminado de vehículos" por la Calle Mayor. Según el portavoz de Compromís, "ahora el gobierno del señor Rodríguez ha querido revertir esa decisión sin elaborar previamente un buen plan de actuación y explicarlo a la ciudadanía. Cabe de estas decisiones ha pasado por el Pleno Municipal ni por ningún órgano del Ayuntamiento, y en ningún momento se ha contado con la opinión de la Oposición. El resultado es una política de movilidad errática y sin rumbo, que acaba provocando malestar social con cuestiones que hacía años que estaban superadas”, incide.

“Reclamamos al gobierno municipal de Ens Uneix un cambio urgente en la política de inversiones urbanísticas, y una apuesta real por las calles Maians y Gomis y la Plaza Mayor, que son el corazón de Ontinyent", ha concluido Nico Calabuig.

Ens Uneix destaca los 100 millones de inversión

Por su parte, desde el gobierno municipal de Ens Uneix han criticado que Compromís "votó en contra del presupuesto más inversor de la historia de la ciudad y, ahora, hablan de falta de inversión”. "Independientemente de si una zona es el corazón neurálgico, un barrio periférico o un polígono industrial, este Ayuntamiento nunca ha creído en la centralización de los servicios y de las inversiones. Siempre hemos defendido una apuesta equilibrada por todas las zonas y barrios de Ontinyent", indican.

"En cuanto a la supuest política de inversiones errática que denuncian, no sabemos si se refieren a los más de 100 millones de euros de inversión conseguidos para la ciudad en los últimos años. Quizás hablan de las inversiones que no han querido apoyar a la Diputación de València, como por ejemplo la reurbanización de las calles Ramón Llin y José Simó Marín, o los 1,5 millones de euros destinados a la Beneficencia. Como ya advertimos en 2023, si fuera por Compromís, muchas de estas inversiones —que ya son realidad— no habrían llegado nunca a Ontinyent", continúan desde Ens Uneix.

"También se oponen a la reforma integral de la plaza de la Concepción, afirmando que estaba en buen estado, lo cual demuestra un desconocimiento absoluto de la realidad de la ciudad. No se han dado cuenta del deterioro del mobiliario, del pavimento y de toda la instalación subterránea, que tiene más de 50 años. Declaraciones, una vez más, irresponsables", inciden los municipalistas

"Una vez más, Compromís por Ontinyent sí que ha tenido el tiempo para dedicarse en las redes sociales y posicionarse del lado que consideran más fácil. Las soluciones fáciles a problemas complejos, es la máxima que sigue el populismo. Pero gobernar y gestionar es otra cosa: implica responsabilidad, votar a favor de las inversiones necesarias para Ontinyent y no caer en mensajes alejados de la realidad de Ontinyent", apostillan desde el gobierno de Ontinyent.