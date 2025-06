A la venta un emblemático pub con 32 años de actividad en el Mercat de Xàtiva

No hay nadie que haya salido alguna vez de fiesta por Xàtiva y no lo conozca. El emblemático pub de estilo irlandés Café Mercat-Dubliners, ubicado en el entorno de la plaza del Mercat de Xàtiva, está a la venta.

El negocio, que abrió sus puertas en 1993 y de momento mantiene su actividad, ha seguido el mismo camino que la antigua Posada, cuyo edificio también se traspasa en el otro extremo del mismo enclave, corazón del casco antiguo, epicentro del tardeo y el ocio nocturno durante los fines de semana y zona declarada acústicamente saturada (ZAS) en 2014.

Junto al Café Mercat y su licencia de pub se traspasan las dos plantas superiores del inmueble donde se aloja el establecimiento de la calle Matilde Ridocci, conformadas por viviendas. Todo el conjunto, con una superficie aproximada de 800 metros cuadrados, se oferta en una inmobiliaria con un precio de salida de 380.000 euros.

El anuncio sugiere la posibilidad de transformar las tres unidades superiores -que requieren de una reforma completa- para destinarlas usos turísticos o alquileres residenciales. También plantea la opción de reconvertir el bajo introduciendo "nuevos conceptos comerciales", si bien remarca que el negocio existente ofrece "una rentabilidad inmediata al comprador".

El local de fiesta es muy conocido en la zona y suele aglutinar a gente de prácticamente todas las edades, puesto que habitualmente atrae a personas de edad madura pero también a jóvenes, tanto de Xàtiva como de municipios cercanos.

El Café Mercat es uno de los dos pubs que a principios de año vieron recortados sus horarios de apertura hasta las 1.30 horas a raíz de una sentencia que instó al Ayuntamiento de Xàtiva a tomar medidas para paliar la contaminación acústica denunciada por un grupo de residentes cuyos derechos fundamentales el juzgado reconoció como vulnerados.

El dueño del local, Pepe Bernabeu, señala que la idea de ponerlo en venta y de terminar la etapa del negocio "ya la tenía clara" desde hacía tiempo de forma previa a las últimas restricciones, aunque indica que la nueva situación ha contribuido de algún modo a tomar la decisión. "Conforme ha quedado todo en estos momentos ha llegado el momento de vender las casas y de traspasarlo todo", apunta a este diario.

El propietario confiesa estar cansado y avanza que el local terminará cerrando más pronto que tarde. "Siempre he intentado no molestar a la gente y no tener problemas con nadie, pero hemos llegado a un momento que no entiendo", mantiene. A su juicio, "no se trata de que el negocio moleste, porque hemos tomado las medidas oportunas, sino que el problema es la gente que está en la calle bebiendo y hablando y contra ella yo no puedo actuar", sostiene Bernabeu. El propietario cuestiona la decisión municipal de reducir horarios y considera que "se podrían haber tomado otras decisiones" a través de la negociación entre las partes implicadas.

Segundo pub a la venta

El responsable afirma que la sentencia "no dice expresamente que se tomen determinadas decisiones", una interpretación que difiere de la que hacen vecinos y consistorio. El fallo condenó textualmente al ayuntamiento a "adoptar todas las medidas que sean necesarias para la reducción de los niveles de contaminación, incluyendo la prohibición de conciertos en directo o verbenas, la limitación/reducción de horarios de apertura, o cese y revocación de autorizaciones".

En diciembre de 2024, este diario ya se hizo eco de que el antiguo pub La Posada también había salido a la venta (junto a su licencia para operar con esta actividad) en la plaça del Mercat. La oferta sigue vigente en los portales inmobiliarios por 390.000 euros. El inmueble, junto al emblemático restaurante Casa Floro, consta de planta baja, primera planta y buhardilla y fue durante mucho tiempo otro punto ineludible para los asiduos a la zona de ocio nocturno del epicentro del centro histórico.