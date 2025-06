Así es el cartel que ha confeccionado Dulk para las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent

"Este año he tenido el honor de crear el cartel de las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent. Es el primer año que celebramos la denominación de fiestas de interés turístico internacional y estoy muy orgulloso de aportar mi grano de arena haciendo con lo que mejor sé hacer por nuestra ciudad y nuestra historia". Así resume el artista Antonio Segura -más conocido como Dulk- sus impresiones en la presentación del cartel que ha confeccionado para la próxima edición de las fiestas de Moros y Cristianos en Ontinyent.

"Mi estilo mezcla fantasía, naturaleza y color para transmitir mensajes sobre la protección de nuestro entorno. Sabía que este encargo era especial y quería ser fiel a mi lenguaje visual, pero también respetuoso con una fiesta cargada de historia y emoción", prosigue. Y expone que "el cartel nace de un recuerdo muy personal: el día de la Entrada, visto desde el balcón de la casa de mi tía, rodeado de mi familia. A partir de este momento, creé una escena circular donde los bandos moro y cristiano desfilan alrededor del castillo y el Campanario, símbolos de nuestra ciudad", apunta. También confirma que ha apostado por "una paleta cálida y una composición que invita a adentrarse, he querido crear una imagen viva, simbólica y abierta a todo el mundo. Gracias de todo corazón al Ayuntamiento de Ontinyent, a los Moros y Cristianos de Ontinyent y a todas las personas que me habéis acompañado en este camino", apostilla.

Y sus sensaciones no se quedan ahí, ya que en un vídeo compartido en redes sociales amplía la información sobre el proceso de creación de la obra: "Como artista de Ontinyent que ha tenido la oportunidad de trabajar en todo el mundo, me siento muy orgulloso de poder representar a la ciudad que me ha visto crecer y en la que resido y trabajo. Este cartel no es una obra mas, es un homenaje a mi ciudad, a sus tradiciones y a su gente. Desde Ontinyent, hacia el mundo. El arte tiene ese poder de conectar culturas, de compartir historias, y me llena de orgullo poder hacerlo desde mi tierra", finaliza.