Denuncian el "descontrol" y la masificación en el Pou Clar durante el pasado domingo

Coches estacionados en zonas prohibidas, saltándose todas las regulaciones. Personas accediendo desde cualquier punto o cruzando la carretera sin cuidado mientras grababan con los teléfonos móviles. Es la situación que se vivió el pasado domingo en las inmediaciones del paraje natural del Pou Clar, ubicado en Ontinyent. La zona de baño de interior ha sido el marco elegido para algunas campañas publicitarias en los últimos años y las publicaciones en redes sociales cuando llega el verano que tienen relación con visitas al lugar se suceden. El pasado domingo, en plena ola de calor y con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, el Pou Clar fue el lugar elegido por muchos grupos de personas, tanto locales como de fuera. Y no había ningún tipo de regulación, ya que el dispositivo previsto por el consistorio no comienza hasta mañana. En el vídeo que acompaña estas imágenes, grabado a las seis de la tarde, se puede observar que el aluvión de gente fue incesante.

Desde el Ayuntamiento han explicado que la Policía Local avisó de lo que pasaba a la Guardia Civil de Tráfico, "pero mientras llegaban se pusieron cinco denuncias por parte de la Policía Local".

"Ahora mismo hay 60 vehículos más que en el video, es horrible... y luego se dejan la basura al lado del mismo coche", apunta un usuario en redes sociales. "Hemos perdido el paraje, tanto presumir del Pou Clar y nos hemos quedado sin poder acceder los oriundos del lugar. El exceso de visitantes, la falta de civismo y el descontrol han convertido lo que era un refugio en un lugar hostil, ruidoso y degradado, donde el acceso resulta casi imposible y el ambiente ha perdido toda su esencia", expone otro vecino de la capital de la Vall d'Albaida.

"La Guardia Civil tuvo que intervenir"

Desde la asociación Amics y Amigues del Pou Clar han hecho referencia a lo vivido el pasado domingo: "Muchas personas nos hicieron llegar imágenes de la afluencia al Pou Clar. Queremos expresar nuestra preocupación por la seguridad en la carretera y por la masificación creciente de nuestro estimado paraje natural. Vemos como el acceso y el aparcamiento al Pou Clar y a otros espacios naturales, como Bicorp o las calas en la costa, se están descontrolando: ya sea pagando, habilitando zonas de parking improvisadas o simplemente aparcando donde se puede. Esta situación no solo afecta a los parajes, sino que pone en peligro la seguridad de las personas. Nos consta que ayer por la tarde la Guardia Civil tuvo que intervenir para evitar riesgos graves".

"Esta realidad evidencia un problema más profundo: la desinformación. Cada vez más, recibimos visitantes que no conocen el valor ecológico y cultural del lugar, y que sin quererlo, pueden dañar el entorno o poner en riesgo su propia integridad. Y es un problema generalizado a todos los lugares. A partir de mañana, 1 de julio, se activan las reservas para acceder al Pou Clar, por lo cual estaremos atentos a ver cómo evoluciona este verano la aplicación de la normativa", prosiguen.

"La solución a las masificaciones no es habilitar más parkings o cobrar para entrar. La solución es regular y que la gente se informe. Ahora bien, tal y cómo hemos expresado muchas veces, también necesitamos medidas que devuelven a Ontinyent los gastos que suponen el Pou Clar, y la adecuación de parkings cerca para controlar el problema, a pesar de que hay bus gratuito desde el Polideportivo, pero como hemos dicho, la gente no se informa. Desde la asociación, seguimos trabajando para que el Pou Clar continúe manteniéndose, y nos preocupa las situaciones que se generan. Además, como ya me expresado muchas veces, necesitamos medidas donde la gente de Ontinyent no sea desplazada", apostillan.