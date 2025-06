El párroco de Sant Rafael de Ontinyent desactiva una protesta por su marcha a Gandia

El traslado del actual responsable de la parroquia de Sant Rafael en Ontinyent -el párroco Pablo Beltrán- ha causado el rechazo de parte de sus feligreses. De hecho, el mismo prelado desactivó ayer la convocatoria de una protesta por su marcha a Gandia convocada de forma anónima. Consultados por Levante-EMV al respecto, desde la parroquia explicaron que «el párroco no entiende de dónde ha salido esto, pero desde luego que no es desde los que trabajamos para la parroquia de Sant Rafael».

«Ser sacerdote implica, entre otras muchas cosas, obediencia. Además, ser pastor de mucha gente también se hace sabiendo que uno no permanece en un mismo lugar por mucho tiempo y teniendo claro que al que se sigue no es al sacerdote, sino a Jesús», prosiguieron las mismas fuentes.

«Tan de poble com els bous al carrer»

El propio cura publicó ayer un comunicado en redes sociales analizando lo sucedido y pidiendo la desconvocatoria de la marcha:«He recibido un mensaje que se está divulgando por algunos grupos del barrio en relación a mi partida de la parroquia de San Rafael. Me ha conmovido conocer vuestra reacción y me siento agradecido al experimentar vuestro cariño... me sentís y queréis como uno más del barrio. Esos son también mis sentimientos. Estos cuatro años en la parroquia de San Rafael me han marcado para toda mi vida. Me he sentido tan del poble com els bous al carrer, pero por encima de todo me he sentido sacerdote y sois vosotros los que me habéis enseñado a serlo. En estos años he querido compartir con vosotros el tesoro que hizo que cuando solo tenía 19 años lo dejase todo: familia, estudios, amigos, mi tierra… para llevar la alegría y el poder del Evangelio allí donde la Iglesia me enviase. Entonces puse mis manos en las del Señor y eso es lo quiero hacer también ahora».

«Os tengo en el corazón y os quiero con locura, pero si de verdad me queréis, vosotros que me recibisteis y acogisteis con alegría, dadme ahora, entregadme ahora a la nueva parroquia que me ha confiado el Señor con más alegría todavía. Y os pido de corazón que acojáis con el mismo cariño al sacerdote que viene, tal como lo hicisteis conmigo. Aún no sabemos quién es, pero será una bendición. El Señor y yo os lo agradeceremos grandemente», expone el cura.

Por último pide «explícitamente» que se desconvoque la protesta y desmiente «el bulo de que me voy la semana que viene. Deciros que los cambios de parroquia se realizarán la segunda quincena de septiembre». Tan solo falta saber quién ser el sustituto.