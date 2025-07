El PP de Xàtiva denuncia el "abandono" de la zona de las Santas

El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha vuelto a visitar la zona de Las Santas, un entorno situado en las faldas del castillo y emblemático dentro del paisaje urbano de Xàtiva. Lo ha hecho a petición directa de varios vecinos, "cansados de que sus reclamaciones no obtengan respuesta del gobierno municipal de PSOE y Xàtiva Unida", sostiene el regidor.

“No venimos aquí por casualidad: nos han vuelto a llamar los vecinos, indignados porque hace más de un año ya estuvimos denunciando el abandono de esta zona y no solo no se ha arreglado nada, sino que la situación ha empeorado”, ha declarado Marcos Sanchis. “Lo que hemos visto hoy es una ciudad que se cae a pedazos por la desidia de un alcalde más preocupado por su museo que por las personas”.

Los populares critican que los contenedores de la zona "están mal ubicados y enfrentados a los árboles, lo que impide el uso normal por parte de los vecinos mayores". En el vídeo grabado durante la visita "se puede ver cómo han sido los propios residentes quienes han tenido que cortar ramas con sus manos para poder acceder a los cubos de basura. Además, hay pasos de peatones sin pintar, señales de tráfico deterioradas, una farola rota que lleva meses sin reponerse, y colonias de gatos fuera de control que generan problemas de salubridad y convivencia", continúan desde la formación.

Pero lo más preocupante, según Sanchis, está justo detrás de la zona habitada: “La parte trasera de Las Santas, que da directamente a la montaña, está totalmente cubierta de maleza seca, sin limpiar, sin desbrozar. Es un polvorín. Si alguien tira una colilla o se produce un incendio, las llamas llegarían en minutos a las viviendas. Y mientras tanto, ¿qué hace el alcalde? Nada. Absolutamente nada.”

“Cerdà ha decidido gestionar esta ciudad desde una butaca, entre planos del CRA y proyectos faraónicos que nadie ha pedido. El Centre Raimon le va a costar a los setabenses más de 12 millones de euros y décadas de deuda, mientras las farolas no se reponen, los pasos de peatones se borran, y la basura se amontona junto a las casas", opina Sanchis.

Los populares reivindican un modelo de cercanía, escucha y soluciones: “Yo sí estoy con los vecinos. Yo sí doy la cara. Yo no necesito que me cuenten lo que pasa en Las Santas porque vengo, lo veo, lo escucho y lo denuncio. Esa es la política que necesita Xàtiva: una política en la calle, no escondida en un despacho con aire acondicionado”, afirma Sanchis.

El Partido Popular exige "una actuación urgente de limpieza, desbroce, señalización y mantenimiento básico, y anuncian que volverán todas las veces que haga falta hasta que el gobierno municipal asuma su responsabilidad".

El gobierno responde: "Es falso que no se haya actuado en la zona en un año"

Por su parte, desde el equipo de gobierno de Xàtiva acusan a Sanchis de "volver a apuntarse a la táctica de la mentira y la manipulación, puesto que es radicalmente falso que no se haya actuado en la zona durante un año". "En primer lugar, la zona se desbrozó en julio-agosto de 2024, en marzo de 2025 y parcialmente la semana pasada. Las tareas continuarán con la incorporación de los peones agrícolas, prevista para el 9 de julio", explican en el ejecutivo local.

Las mismas fuentes también mantienen que Sanchis "oculta de manera deliberada que la mayoría de los solares a que se refiere son de titularidad privada y, por lo tanto, son los propietarios quienes tienen la obligación de mantenerlos en condiciones. Es radicalmente falso y muy malintencionado afirmar que el Ayuntamiento de Xàtiva no atiende a los vecinos, cuando cada día se gestionan más de 50 avisos a través de la Línea Verde", zanjan desde el gobierno municipal.