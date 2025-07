«Asumimos el cambio de párroco en Sant Rafael, no apoyamos ningún tipo de protesta»

Querida *FAMILIA*

He recibido un mensaje que se está divulgando por algunos grupos del barrio en relación a mi partida de la parroquia de San Rafael.

Me ha conmovido conocer vuestra reacción y me siento agradecido al experimentar vuestro *CARIÑO*

[object Object]

y que me sentís y queréis como uno más del barrio. Esos son también mis sentimientos.

Estos cuatro años en la parroquia de San Rafael me han marcado para toda mi vida. Me he sentido tan del poble com els bous al carrer, pero por encima de todo me he sentido *SACERDOTE*, y sois vosotros los que me habéis enseñado a serlo.

[object Object]

En estos años he querido compartir con vosotros el tesoro que hizo que cuando solo tenía 19 años lo dejase *TODO*: familia, estudios, amigos, mi tierra… para llevar la alegría y el poder del Evangelio allí donde la Iglesia me enviase.

Entonces puse mis manos

en las del Señor

en las del Señor

[object Object]

*y eso es lo quiero hacer también ahora*.

Os tengo en el corazón y os quiero con locura, pero si de verdad me queréis, vosotros que me recibisteis y acogisteis con alegría, dadme ahora, entregadme ahora a la nueva parroquia que me ha confiado el Señor con más alegría todavía.

Y os pido de corazón que acojáis con el mismo cariño al sacerdote que viene, tal como lo hicisteis conmigo. Aún no sabemos quien es, pero será una bendición.

El Señor y yo os lo agradeceremos grandemente.

Un fuerte abrazo a todos. Que el Señor os bendiga.

*ACLARACIONES*

- os pido explicitamente que desconvoquéis la reunión de mañana

- ⁠Ante el bulo de que me voy la semana que viene deciros que los cambios de parroquia se realizarán, D.m. la segunda quincena de septiembre.