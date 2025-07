Canals inyecta agua al secarse el río Sants sin avances en el acuerdo con los regantes

A pesar de las copiosas lluvias de la primavera, el río Sants ha vuelto a secarse en su recorrido por el núcleo urbano de Canals, tras un junio muy cálido. El ayuntamiento ha comenzado a inyectar recursos de emergencia para garantizar un caudal ecológico en el curso fluvial con una primera prueba que ha hecho llegar el agua a la altura del mercado municipal, a espera de que se practiquen otros dos bombeos semanales durante tres horas (que se repetirán de manera periódica) en las franjas horarias en las que el consumo es más barato. En el tramo del nacimiento que discurre por l'Alcúdia de Crespins sí que hay caudal: de momento no se está extrayendo agua para riego de este punto, aunque sí de otros pozos que beben del mismo acuífero aguas arriba.

Los regantes que gestionan la concesión del río Sants han puesto el foco en el bloqueo de las negociaciones con los ayuntamientos de l'Alcúdia de Crespins y Canals. Las dos partes no se reúnen desde el encuentro que mantuvieron hace un año -en un momento de grave sequía- en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para tratar de dar solución al conflicto por el agua del enclave. El portavoz de los regantes y síndic de las Acequia de la Vila, Salvador Agustí, ha recordado el mandato expresado entonces por el organismo de cuenca, cuya comisaria de aguas pidió a los actores implicados que hicieran "cuantas reuniones sean necesarias para llegar a un acuerdo".

En aquella cita, los regantes presentaron el borrador de un convenio de colaboración "para mejorar el estado del río y preservar el acuífero del Caroig" del que se nutre. "Los alcaldes de ambos municipios se comprometiero a estudiarlo y a plantear los enmiendas que estimaran convenientes con la finalidad de avanzar en actuaciones concretas por ambos partes que mejorasen la situación del río", sostiene Agustí.

En su propuesta, los regantes se ofrecieron a ceder gratuitamente unos de los pozos del nacimiento a los ayuntamientos para su uso exclusivo con tal de facilitar el mantenimiento de un caudal ecológico en los periodos de escasez. A cambio, los consistorios debían comprometerse a autorizar las obras del proyecto que contempla instalar una tubería desde el nacimiento hasta las balsas de riego por goteo ubicadas en Aiacor que discurriría por fuera del río. El proyecto, aprobado por la Conselleria de Agricultura, forma parte de la 3ª fase de la mejora de los regadíos de la Costera con una inversión de varios millones de euros a fondo perdido.

Los regantes sostienen que el actual uso para riego a modo de conducción del río Sants "es insostenible". "En el tramo que el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins recuperó, eliminando el hormigón, renaturalizando el río en laderas de tierra, en solo 90 metros de longitud, tenía unas pérdidas del 12% del caudal. Calculando en 5 kilómetros de río con agujeros enormes, cañas, vegetación de ribera, depósitos de barro, etc. las mermas del caudal extraído son superiores al 50%", afirma el portavoz Salvador Agustí, que señala que la calidad del agua que llega a las balsas de goteo es "muy mala". "El río lleva hojas los días de viento, ramas, etc. que hay que limpiar dos veces al día en las rejas del casco urbano. El arrastre de lodos, tierra, arena y bolsas de plástico producen que el agua de las balsas empeore y tengamos que estar limpiando continuamente y tratando con productos de limpieza de un elevado coste. Además, para poder presurizar la red de riego por goteo tenemos que filtrar el agua de la balsa. Como consecuencia de esto, las estaciones de filtraje-bombeo están trabajando constantemente con un elevado coste energético y en muchos casos colapsándose de manera que hay que parar el riego y limpiar hasta los prefiltros, en los que encontramos peces de grandes dimensiones, así como tortugas, conejos, cangrejos, bolsas de plástico y todo tipo de fauna propia de un río", detalla.

Según los regantes, la aportación de agua limpia desde el nacimiento "ahorraría costes innecesarios y se extraería la tercera parte de agua bombeada, preservando el acuífero para que así surgiese natural lo antes posible, de manera que todos saldríamos beneficiados". "Los ayuntamientos podrían realizar todas la mejoras que estimen convenientes en el río Sants sin ningún condicionante por parte de los regantes", zanja Agustí, que confía en ver "algún avance en la negociación".

Canals defiende un estudio alternativo

En el reverso de la moneda, el regidor de Medio Ambiente de Canals, Ricardo Carbonell, culpa a los regantes de no querer llegar a una acuerdo, defiende las medidas adoptadas por su ayuntamiento para revitalizar el río Sants y cierra por completo la puerta al proyecto defendido por las comunidades de la Vila y Ranes, que tacha de "egoista". "Nos lo quieren imponer y conllevaría una gran planta solar en zona protegida", sostiene Carbonell. A juicio del edil, aumentar las extracciones desde el nacimiento puede ser contraproducente para la salud del río. "No queremos forzarlo, sino que brote naturalmente. Queremos intentar llevar un control exhaustivo de los pozos que lo rodean y dejar que respire. Lo que proponemos es que el agua corra por el río y nosotros nos hacemos cargos de las pérdidas".

Carbonell invita a los regantes a participar en la próxima reunión con la Universitat Politècnica de València (UPV) en el marco del estudio que se está desplegando junto a estudiantes del norte de Europa para intentar conciliar los intereses de la agricultura con los de los municipios y con la biodiversidad del río. El concejal destaca la importantes inversiones desplegadas para mantener en condiciones el cauce y asegura que el consistorio va a limpiar las acequias que pasan por el núcleo urbano "pese a que no tiene esa obligación". "Los regantes tienen que entrar en razón. Yo quiero que ellos tengan agua y echarles una mano en lo que haga falta porque son patrimonio, pero también quiero que entiendan que por encima de todo está el río. Si nos cargamos la gailla de huevos de oro, no tendremos nada. Tenemos que llegar todos a un acuerdo para que este proyecto vaya adelante, que no extraigan agua del nacimiento, que la cojan de la depuradora y así ellos tendrán y nosotros también", ahonda.

Carbonell señala la creación de tres zonas-refugio para mantener la flora y la fauna del río en los periodos más secos, aunque el curso no lleve agua en ese momento. La principal es la del Gorg de l'Omet, que, aunque ya debería estar en marcha, se ha visto retrasada por un problema eléctrico. En estos puntos se ha impulsado un sistema de oxigenación natural para evitar que el agua se pudra y que esté en las mejores condiciones. El concejal también apunta que el consistorio de Canals ha solicitado permiso a la CHJ para poder verter agua limpia en el Gorg de l’Omet. Y calcula que, inyectando caudal durante tres horas, "podemos cubrir el agua del río para mantener la flora y la fauna y con el menor consumo energético".

Por otra parte, el ayuntamiento quiere implantar, utilizando fondos europeos, un tratamiento terciario-cuaternario en la depuradora, mediante energías renovables, para bombear parte del agua que se vierte al río Canyoles en verano y garantizar el caudal que le falta al Rio Sants. Al mismo tiempo, Carbonell defiende que se han contratado unos voluntarios encargados de dar de comer a la fauna del cauce y que una empresa se encarga de efectuar tratamientos ecológicos de desratización y desinfección. "Nos estamos dejando la piel y estamos creando conciencia: han venido educadores ambientales para poner en valor el río del Sants, hemos comenzado su renaturalización y eliminado parte del arbolado de ribera, hemos instalado un vallado natural y controlado la plaga de ratas y patos, a tiempo que se hacen controles sanitarios y análisis veterinarios para prevenir enfermedades", incide.

La regidora de Medio Ambiente de l'Alcúdia de Crespins, Noemí González, defiende también que su consistorio está "controlando y mejorando el estado del río" y muy atento a las variaciones del caudal. "Tanto en el nacimiento como en el curso que discurre por l'Alcúdia de Crespins hay agua ahora mismo, aunque no en su último tramo". Sobre la ausencia de reuniones con los regantes desde el pasado verano, la regidora espera en poder retomarlas en breve. "Ahora que no lo están utilizando sigue aguantando a pesar de que ha sido un mes de junio muy atípico" por las altísimas temperaturas que se han registrado. "Es un tema complejo, pero nos gustaría poder llegar a una solución para mejorar la situación entre todos", apostilla la concejala.