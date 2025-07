36.000 euros se ha pulido el muchacho

Desafié el tremendo calor del domingo de manifestación. Era una nueva ocasión de poner en evidencia al sinvergüenza del President que seguramente a esa horas estaría en plena digestión de la comilona de turno con cargo a usted, al otro y a mi. Pasta gansa para navajas y mejillones gallegos, carne bien hecha, pan con pasas moldeadas, helados variados y cafés del tiempo para dejar paso a lo importante de la tarde: chupitos de whisky escocés y risas, con burlas por encima del dolor y la tragedia.

Resultado: 36.000 euros en un año se ha pulido el muchacho en comidas y bebidas sin contar el famoso acogimiento del Ventorro, cuya factura es un secreto que casi nadie conoce, pero que ha pasado a engrosar la lista de los abusos de un personaje que la historia le colocará donde tiene que estar. 36.000 euros que pagamos todos los valencianos religiosamente para que se consuma Almax a placer después de cada banquete y otros protectores en partes del cuerpo más delicadas. 853 euros se merendó con otras tres personas en L´Escaleta de Cocentaina (dos estrellas Michelin) que además la Generalitat pagó dos veces por error. Dinero que no le pertenece pero que gasta alegremente, como el que se reparte entre consejos del administraciones, dietas de no se sabe qué, coches oficiales que se amplian en el parque móvil sin descanso y otras Harley que vieron los gloriosos tiempos de Rita Barberá y que fueron borrados poco a poco pero sin descanso por Joan Ribó, aunque la eliminación haya dado vuelta atrás y maravillosas plazas se hayan convertido ahora en diseños made in derechismo, cosas que nadie entiende pero es tan verdadero como los gritos de “Mazón Dimisión” entre los 40º de la tarde. Gritos como aquellos de “Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomía” ante la mirada desafiante de los grises de aquellos años. Consignas como los del “Aplec d’Estudiant” de Xàtiva aquel año del 79 y otros muchos momentos que se recuerdan con rabia y con placer.

Pasta gansa la de Mazón y compañía pero que según que momento es controlada como locos por el Tribunal de Cuentas, cuando se trata de cultura, educación, publicaciones y otras movidas. No hay dinero ni para pagar a las farmacias, pero hay de sobra para menús degustación y secretos junto al mar. Para eso no que haga falta, y lo que no sabemos. Aquello que se esconde en los armarios de los pudientes y los elegidos para robar lo que se pueda. No me digan que no tiene narices eso de quien más roba más chulo y más macarra es. Ahora se trata de descubrir donde se esconden los billetes y quien los controla.

Por otra parte, la oposición mediocre y trasnochada sueña cada noche con la consigna “dimisión y convoque usted elecciones”. Jope con la cantinela que ya aburre al más pintado. Y además se auto reconocen como demócratas auténticos, como si las urnas no fuesen garantía de democracia. Claro, tan claro que nunca se aceptan los resultados cuando no son los que ellos quieren. ¿De que me suena eso? ¿Viene la música de allá más lejos?. El día siguiente de votar ya no valen para ellos lo que los ciudadanos votaron. Para hacer más fuerte la campaña alistan de nuevo en su servicio militar al tío del Bigote (el auténtico que venía a la Fira d’Agost D.E.P.) que pasó a limpio la lista de los asistentes al bodorrio de su hija para eliminar a los que marcan el paso entre rejas.

Pasen un buen verano. Sobrevivan a los 40º y sean felices, guardando para dentro la rabia contenida y el despilfarro del personajillo Mazón.