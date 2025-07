El repunte de cucarachas por el calor provoca un enfrentamiento político en Ontinyent

El Grupo Municipal Socialista de Ontinyent ha puesto el foco este jueves en la proliferación de cucarachas en el núcleo urbano, "especialmente en Sant Josep", una situación que califican como "grave" tras cuestionar "la gestión de vigilancia ambiental" desplegada por el ayuntamiento.

Según el portavoz socialista, José Antonio Martínez, “estamos ante un problema de salud pública que se repite año tras año y que este año con las altas temperaturas de junio no se está abordando con seriedad. Estamos con los vecinos, que nos trasladan su hartazgo ante la presencia masiva de cucarachas que invaden comercios y viviendas”.

Martínez ha pedido al equipo de gobierno que "ponga en marcha un plan de choque urgente" contra las plagas en la ciudad, “especialmente en los barrios más afectados: área 20, Sant Josep, etc. con refuerzo de personal, actuaciones periódicas y una mejor coordinación”, ha concluido el concejal. A juicio del regidor del PSPV, "Ontinyent no está limpia, no está cuidada y no hay respuesta rápida ante las quejas vecinales. Falta planificación y, sobre todo, falta compromiso de la concejala responsable de la sanidad ambiental con los barrios y con su salubridad”.

Martínez sostiene que “el servicio de control de plagas y cucarachas responde sólo a tres campañas anuales”. “Llevamos muchos años así y esto se tiene que mejorar, porque el cambio climático y sus altas temperaturas aumentan la reproducción de los bichos. No puede ser que, en barrios como Sant Josep, el más poblado, las cucarachas se cuentan por docenas a plena luz del día”, ha zanjado el portavoz socialista.

Por su parte, desde el gobierno municipal de Ontinyent han "lamentado profundamente" la actitud del grupo municipal socialista en relación con la gestión del control de plagas en la ciudad, y especialmente en cuanto a las últimas declaraciones sobre la presencia de cucarachas. "Lejos de aportar soluciones o información rigurosa, el PSOE ha optado una vez más por el oportunismo político, creando una alarma social injustificada y cuestionando el trabajo de los servicios técnicos y especializados que trabajan por la salubridad del municipio. Parece mentira que el portavoz socialista sea un experto en medio ambiente”, manifiestan.

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia ha destacado que el problema de las cucarachas en las últimas semanas obedece a una "casuística que se está dando a nivel nacional", porque la climatología influye. La edil defiende que Ontinyent "está actuando al respeto" y recuerda que “la ciudad cuenta con un servicio de control integrado de plagas urbanas, basado en los criterios de máxima efectividad y mínima toxicidad para la ciudadanía y el medio ambiente”. De hecho, esta semana se ha enviado a la empresa especializada al barrio de Sant Antoni en respuesta a las demandas vecinales por la presencia de cucarachas.

Este servicio, que comporta una inversión anual de casi 50.000 euros, es prestado por una firma "altamente especializada" con experiencia en más de 100 municipios, entre ellos ciudades como Gandia, Elche, Benidorm o Albacete. El servicio se aplica siguiendo parámetros técnicos rigurosos, que tienen en cuenta el índice de presencia de cada plaga, las condiciones meteorológicas y las necesidades de cada momento, para evitar el uso indiscriminado de productos químicos.

Actuaciones en función de la evolución de las plagas

En este sentido, Gandia detalla que en la última semana "se han atendido las incidencias notificadas por la ciudadanía y ya se ha programado para la semana próxima la segunda de las tres actuaciones generales previstas por este año, que afectan tanto el casco urbano como las urbanizaciones y polígonos". La primera actuación ya se realizó en el mes de abril, y las siguientes se programan "siempre en función de la evolución real de las plagas, y no por calendario fijo".

La regidora recuerda también que el Ayuntamiento mantiene un sistema de control permanente de múltiples plagas urbanas, que incluye cucarachas, roedores, mosquito tigre, palomas o legionela, con una planificación que se ajusta constantemente según las necesidades reales detectadas. Además de las actuaciones generales, el servicio da respuesta individualizada a cada aviso o incidencia que llega al Ayuntamiento, activando tratamientos puntuales cuando hace falta.

Por eso, Sayo Gandia considera “irresponsable y populista” que el PSOE “manipule una cuestión tan sensible como la salud pública para hacer oposición, sembrando dudas sobre una gestión que se hace con criterios técnicos y con total transparencia”. También lamenta que el grupo socialista “pretenda desprestigiar el trabajo de profesionales expertos que dedican su día a día a proteger la salud de la ciudadanía”.

Desde el Gobierno de Ontinyent se hace un llamamiento a la oposición a actuar con rigor, lealtad institucional y respeto hacia los profesionales que trabajan por Ontinyent: “Todos compartimos el objetivo de tener una ciudad limpia y saludable, pero no todo vale en política. Es una lástima que, ante una gestión seria y responsable, algunos optan por la crispación y la desinformación”, concluyen.