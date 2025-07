Aielo lleva a la Generalitat al TSJ por las dudas sobre el carpetazo a la planta de biogás

La movilización vecinal que despertó en Aielo de Malferit la planta de biogás promovida por Genia Bioenergy y Enagás Renovables en el polígono dels Serrans quedó desactivada cuando la Generalitat archivó el expediente de autorización ambiental integrada a finales de 2024. Pero el proyecto sigue vivo en los tribunales, donde afronta una serie de procesos abiertos que decidirán el desenlace del controvertido procedimiento.

A los dos recursos contencioso-administrativos que ha interpuesto la promotora contra los escollos administrativos que terminaron suspendiendo la actuación se ha sumado otro presentado recientemente por el Ayuntamiento de Aielo de Malferit, que ha llevado a la Conselleria de Medio Ambiente ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por su disconformidad con la fórmula empleada para dar carpetazo al proceso de concesión de los permisos solicitados por la empresa.

En 2024, el consistorio promovió una serie de cambios urbanísticos y suspendió las licencias para determinados usos en el polígono, lo que desembocó en un informe de compatibilidad urbanístico negativo para la actividad de la planta de biogás, después de haber emitido previamente un informe positivo en primera instancia. La conselleria se apoyó en este rechazo aprobado por la corporación con posterioridad al inicio de la tramitación para concluir que el expediente había decaído.

Pero el equipo de gobierno local ve grietas en esta resolución, contra la que puso un recurso de alzada que fue desestimado. El alcalde, Juanra Espí, y el primer teniente de alcalde, Cristian Verdú, se reunieron con la dirección general autonómica responsable del proceso para defender que la planta de biogás no solo debía paralizarse a raíz de la suspensión de licencias decretada por el municipio, sino también por las modificaciones que la promotora había introducido en el proyecto desde que se inició el procedimiento, sobre todo las relativas al consumo de agua, con parámetros muy diferentes entre la primera solicitud presentada por la compañía y la propuesta que salió a exposición pública. En ese encuentro afloraron hondas discrepancias entre las dos administraciones que derivaron en "una intensa disputa" que "no acabó con buen pie", según reveló Verdú (Compromís) en el pleno extraordinario celebrado a finales de junio para ratificar el recurso contra la Generalitat.

"La resolución de la conselleria no es como debería haberse expresado: se acogen a la suspensión de licencias, cuando el proyecto es totalmente diferente al que se presentó inicialmente", defendió Verdú.

El PP, por su parte, se abstuvo en la votación del recurso. La portavoz popular, Luci Bataller, cuestionó los argumentos del equipo de gobierno, al que acusó de "querer cubrirse las espaldas" y de buscar "una estrategia de exculpación" frente a las posibles "consecuencias desfavorables" derivadas de los contenciosos interpuestos por la empresa que afectan al ayuntamiento, entre las que citó una eventual responsabilidad patrimonial.

Bataller vio "mala gestión" en el procedimiento y criticó que, inicialmente, el ejecutivo presentó el recurso judicial contra la Generalitat "unilateralmente", aunque luego se vio obligado a pasarlo por el pleno municipal a instancias del juzgado para ratificarlo. "Ustedes hacen mal las cosas e intentan enmendar la plana. La situación real es que el expediente de la planta está archivado desde diciembre de 2024, pero les conviene ir contra la conselleria al TSJ. Estoy segura de que no lo hubieran hecho con el Botànic", continuó Bataller, que puso el foco en el primer informe de compatibilidad urbanístico positivo emitido por el consistorio, al que le siguió otro negativo "cuando había mucha presión en el pueblo diciendo 'no' a la planta".

"Un informe negativo al principio hubiera sido ilegal"

El alcalde, Juanra Espí, replicó al PP que emitir un informe negativo en primera instancia "hubiera sido ilegal" porque "el PGOU redactado por el PP no prohibía las plantas biogás en Aielo en ningún momento. Tenía que ser positivo sí o sí", incidió. Espí recalcó que "todos los grupos políticos han tenido la información a través de las juntas de gobierno desde el minuto cero", por lo que "son corresponsables de todo". "Los que gobernamos tenemos más responsabilidad y yo no me escapo de la que me toca, pero el informe negativo de compatibilidad se da porque se han suspendido los usos del Plan General para instalaciones en el polígono industrial de Aielo", subrayó el alcalde.

"Era evidente que la empresa iba a reclamar. Hablamos con el director general para decirle que habían cambiado el proyecto y él me respondió que estaban a favor de la planta de biogás y que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer", expuso Espí. El primer edil también defendió que el contencioso se presentó inicialmente sin recurrir al pleno porque "la delegación la tiene la junta de gobierno local, pero el juzgado cree que hace falta acuerdo plenario".

La portavoz del PP mantuvo que la conselleria "lo que ha hecho ha sido seguir los trámites" y aseguró que la empresa "no presentó otro proyecto, sino el mismo, pero alegando que gastarían menos agua porque les presionamos para eso".

Por su parte, la formación independiente Per Aielo manifestó que el recurso se presenta porque el proyecto de la planta de biogás "está parado solo por un defecto de forma" y ante la posibilidad de que el juzgado rechace la validez del último informe de compatibilidad urbanística, lo que podría hacer que el proyecto "vaya adelante".