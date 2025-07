Investigan a dos vecinos de Ontinyent por extorsionar a través de una web de contactos sexuales

La detención de dos vecinos de Ontinyent por extorsionar a un usuario de una web de contactos sexuales con residencia en Galapagar (Madrid) ha derivado en un conflicto de competencias entre juzgados que ha obligado a intervenir el Tribunal Supremo, al investigarse una estafa informática en la que resulta problemático determinar el lugar de comisión del delito.

La víctima, que accedió a la página web pasion.com con el objetivo de pagar por servicios sexuales, fue amenazada y coaccionada en febrero de 2022 para que realizara varias transferencias desde su cuenta corriente. El 'ciberputero' llegó a efectuar dos pagos bancarios por importe de 980 euros a las cuentas de los denunciados, con domicilio en la capital de la Vall d'Albaida.

La citada web, ya clausurada, es conocida por haber sido utilizada por diferentes redes de extorsión con decenas de implicados que prometían supuestas citas con escorts de lujos que nunca llegaban a producirse. Los delincuentes reclamaban el dinero perdido por no presentarse a la cita y les amenazaban con revelar a sus familiares encuentros sexuales, llegando incluso a amenazarles con mandar a «matones» en alguna ocasión.

En el caso citado, el juzgado de instrucción número 5 de Collado Villalba inició una investigación a raíz de la denuncia presentada por el ciberputero estafado y al haberse cometido los delitos de extorsión y amenazas dentro de su jurisdicción. Sin embargo, con posterioridad, el juzgado de instrucción número 3 de Ontinyent solicitó asumir la causa invocando el criterio de ubicuidad, al considerar que es el más beneficioso para la víctima.

Se planteó entonces una cuestión de competencias que el Tribunal Supremo ha resuelto recientemente en favor del juzgado de Collado Villaba, atendiendo al criterio expresado por el Ministerio Fiscal, que considera que la asunción del caso por parte del juzgado de Ontinyent provocaría "injustificadas molestias al denunciante si se aleja la causa de su lugar de residencia por razones de pura conveniencia, no de la investigación, sino de los implicados".

La Fiscalía apela a la protección de los intereses de la víctima para justificar su decisión, tras observar que las diligencias a practicar "no son complejas y no hay óbices para que puedan practicarse y ordenarse en buena medida desde el juzgado de Collado Villalba". Según el Ministerio Fiscal, la simple existencia de una estafa por medios electrónicos o informáticos "no es razón suficiente para que el fuero competencial venga determinado de forma automática por el domicilio del investigado. Se precisa una cierta complejidad en la investigación que justifique la atribución de la competencia del caso en favor del órgano judicial que esté en mejores condiciones para su desarrollo".