"Estamos viviendo un tiempo gris para el asociacionismo LGTBIQ+ y debemos reaccionar"

Nacida en 2018, la Associació Arc de Sant Martí LGTBIQ+ de Xàtiva es una entidad sin ánimo de lucro que aboga por la diversidad sexual, de género y familiar y trata de luchar por los derechos de las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Su objetivo es conseguir un entorno libre de discriminación donde las personas puedan sentirse seguras y la diversidad sea un valor fundamental. Desiré Climent es su presidenta.

Arc de Sant Martí ha estado realizando actividades por el Orgullo durante todo el mes de junio, como el concurso de carteles LGTBIQ+ o la iluminación de luces con los colores del arco iris por la conmemoración del Día Internacional del Orgullo. El acto central, la manifestación del Orgullo LGTBIQ+, tendrá lugar este sábado 5 de julio a las 19:30 h y saldrá desde la Casa de les Dones. Más tarde se celebrará una cena festiva de “pa i porta” en el Jardí de la Pau de Xàtiva, para la que será necesaria una entrada que puede adquirirse en la Casa de la Joventut. La noche continuará con la actuación de la cantante valenciana Naina, seguida de la DJ Raquel Maravilla.

Lleváis semanas realizando actividades relacionadas con el Orgullo, como el concurso de carteles LGTBIQ+ o la iluminación de las luces ARC IRIS; ¿por qué crees que hacerlo es importante?

Queremos visibilizar el Orgullo en muchos aspectos, así que concentrándolo todo en un día no nos da tiempo, por eso hacemos actividades durante semanas. Hay algunas para la gente que ya está concienciada y hay otras actividades dedicadas a la sensibilización, como las exposiciones. El día 5 celebraremos nuestra diversidad, nos manifestaremos y después tendremos la cena y la fiesta para celebrar todo lo que hemos conseguido y el hecho de que podamos salir a las calles libremente.

¿Por qué consideras que la manifestación que se celebrará el 5 de julio es necesaria?

Yo creo que nunca dejará de ser necesaria, pero es cierto que estamos viviendo un retroceso muy grave, sobre todo afectado por los discursos de odio que están dividiendo a la sociedad. Existe un mecanismo que quiere que nos dividamos, porque separados somos más débiles, y no van a conseguirlo. Por eso, nosotros vamos a organizarnos, unirnos, y saldremos a manifestarnos para defender nuestros derechos. No podemos retroceder, nos ha costado mucho conseguirlos.

Una manifestación del Orgullo en Xàtiva. / Levante-EMV

¿Qué le dirías a una persona que está convencida de que lo que hacéis no sirve para nada?

Le diría que no se deje llevar por opiniones, por discursos de odio, desinformación… Le diría que se acerque a nosotros, que vea que solo somos personas que queremos vivir libremente, que no hacemos daño a nadie, que solo luchamos por nuestros derechos, que nuestros derechos siempre suman, nunca restan. Que, en vez de odiar sin ningún fundamento, conozca y acepte la diversidad.

¿Cuáles piensas que son los retos y las amenazas que debe afrontar el colectivo en la actualidad?

Los discursos de odio, que sobre todo están afectando a la juventud. Los jóvenes se caractarizan por estar creándose como personas y buscando referentes, son más susceptibles, y los discursos están haciendo mucho daño porque nos están dividiendo y hay un incremento de jóvenes que están cometiendo actos LGTBIQfóbicos, como ha pasado, por ejemplo, en La Pobla Llarga. Esta semana nos hemos reunido allí porque han habido actos homófobos, pintadas y ataques a nuestros compañeros del colectivo.

¿Entonces piensas que ahora los jóvenes están menos sensibilizados con el colectivo que antes? ¿A qué crees que se debe?

Creo que el colectivo es la población “diana” por la que se difunden discursos de odio. Esto, además, se globaliza porque va por las redes sociales y quien más las consume son los jóvenes. Nos están utilizando como un instrumento de difusión, y esto actúa como un virus que está calando en toda la sociedad y acaba trasladándose a las calles.

Concentración a favor de los derechos LGTBIQ+ a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva. / Levante-EMV

Está habiendo un auge de la ultraderecha por toda Europa y se están promoviendo políticas que atentan contra los derechos de las personas LGTBIQ+. ¿Por qué piensas que está pasando esto?

Esto está pasando porque el que tiene poder necesita que la sociedad esté dividida. Se centran en las personas más vulnerables y saben cómo deben actuar para poder generar odio. Las guerras no empiezan con las armas; empiezan dividiendo a la sociedad, poniendo a unas personas en contra de otras, separando, para que no podamos hacer un frente común contra la opresión, que en este caso es la ultraderecha. Las redes sociales son clave, porque les permiten, con impunidad y des del anonimato, crear desniformación, y con eso, aunque después se demuestre que no es real, el daño ya está hecho. Está demostrado que desde que la ultraderecha está más fuerte, los discursos de odio, los ataques LGTBIQfóbicos, a las mujeres y otros colectivos sensibles están en auge.

Frente a los ataques de odio, ¿piensas que el colectivo se refuerza, se une y se hace más visible o que estas políticas de odio están haciendo efecto y consiguen hacer daño al colectivo?

El campo de cultivo de los discursos de odio y la desinformación viene en parte de la política. Es la gente del pueblo la que está reaccionando, porque la política está buscando votos constantemente. Si un político dice algo, el adversario dirá lo contrario, pero no están mirando por la gente ni por la sociedad ni porque las cosas mejoren. Están sacando provecho. Es la gente del pueblo la que sale a la calle y exige derechos, se une, pero es lamentable que tengamos que ver nuestros derechos vulnerados o llegar al punto de que se extingan para salir a las calles. Deberíamos defenderlos aunque ya los tengamos, y pedir más, no conformarnos con cualquier cosa. Siempre deberíamos estar en movimiento. Yo le pediría a la sociedad que se uniera, que se organizara, que contactara con las asociaciones. Y a las instituciones les pediría que no solo se centraran en el Orgullo, que hagan cosas durante todo el año, porque hay que acercarse a la gente. Lo que debemos hacer es actuar para acercarnos a la gente que no está sensibilizada, que vean esa realidad y que sean conscientes de que las cosas no son como creen.

Desde que se creó la Associació Arc de Sant Martí, ¿cuál ha sido la situación más difícil que habéis tenido que afrontar?

Una situación muy complicada fue la que tuvimos que afrontar en La Pobla Llarga, que ha afectado a dos compañeros nuestros que fueron atacados en su propia casa, y fue muy duro ver que personas que han estado en libertad en su pueblo, siempre arropados, tengan que pasar por esto. Por eso, desde la Federació Diània, nos juntamos seis asociaciones de les Comarques Centrals y lo llevamos a la acción, porque esto no se puede permitir. También fue muy duro el ataque homófobo de odio a Samuel, que acabó con su muerte al grito de “maricón”, y casos de feminicidios, ataques a las mujeres trans… Está habiendo una ola reaccionaria contra las mujeres trans que está siendo muy complicada también. Pienso que actualmente estamos viviendo un tiempo gris para el asociacionismo LGTBIQ+ y debemos reaccionar.

Cena organizada por la asociación en el Orgullo de 2024. / Levante-EMV

Existe cierto debate sobre la inclusión trans en el colectivo. ¿Por qué crees que se da esta división?

Hay fuerzas que necesitan que estemos divididas. El feminismo está cada vez más fuerte y al separarlo de esa forma están haciéndolo más débil, porque están consiguiendo que estemos unas en contra de otras en lugar de defendernos todas entre nosotras. Que el feminismo es eso; unirnos todas y luchar en un frente común por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Dividiéndonos, están ganando, y eso es intolerable. Atacar a las mujeres, sean trans o no lo sean, es lo que pasa siempre. Al final, siempre ponemos el foco en las mujeres; en este momento, en la minoría de la minoría de las mujeres, que son las mujeres trans. Es todo una estrategia que, por desgracia, quien ha caído en ella no es consciente del daño que está haciendo y lo están pagando nuestras compañeras trans. Pero no van a conseguirlo, nosotras vamos a estar aquí para defenderlas, porque no es justo lo que les está pasando.

Respecto a la exclusión de la Associació en la campaña contra la LGTBIQfobia en el deporte del pasado febrero; ¿por qué crees que es importante vuestra participación en este tipo de campañas?

Porque estas campañas deben contar con la presencia de personas del colectivo para conocer las necesidades que hay. No es tanto hacer cosas de cara al público, hacer por hacer. Las cosas deben hacerse con conciencia, pensando en lo que podemos mejorar, no en lo que podemos hacer para cumplir tal o cual objetivo. Debemos pensar: “¿cómo podemos mejorar la vida de las personas?” Y eso lo sabemos las personas del colectivo, por eso nuestra voz es tan importante, porque sabemos las necesidades que tenemos. Hoy en día, a nuestras compañeras trans las quieren borrar del deporte, quieren que no compitan en categorías femeninas. Y eso es algo que debemos luchar y que quienes mejores conocemos somos las personas LGTBIQ+. Nunca se podrá hacer desde la misma perspectiva si se hace desde fuera del colectivo.

¿Cuál crees que es la respuesta adecuada frente a las actitudes de odio contra el colectivo? ¿Crees que hay alguna forma de acabar con ellas desde la raíz?

Pienso que todo esto, por desgracia, va a perdurar en el tiempo, pero sí que creo que se podría frenar en las votaciones. Pienso que las personas, cuando votan, no solo deberían mirar cómo afecta a su economía o a ellos mismos, sino también a la gente que los rodea. Deberían ser conscientes del daño que pueden causar si votan a este tipo de partidos que van en contra de muchas personas diferentes y diversas. También es muy importante que los delitos de odio se juzguen como tal. La víctima debe demostrar que ha sufrido un delito de odio, y eso solo la revictimiza, y es muy duro denunciar cuando tienes que pasar por un proceso en el que debes demostrar que te han atacado por ser quien eres, cuando está muy claro. Pasa lo mismo con la violencia de género; juzgan a la víctima, y no debería ser así.

¿Hay alguna última cosa que te gustaría decir?

Me gustaría que la gente saliera a las calles, que nos apoyara, que se pusiera del lado de las personas LGTBIQ+, que llenáramos las calles de Xátiva este sábado. Clamo a la participación, pero no solo durante el Orgullo, sino durante los 365 días del año, al movimiento constante, que la gente se organice, que participe, y que paren los discursos de odio. Que si una persona se ve en una situación en la que están metiéndose con alguien, que se ponga de parte de la víctima, porque si pasamos y lo ignoramos nos estamos poniendo de parte de la persona que está generando odio y formamos parte de eso.