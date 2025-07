Tras los pasos de Miguel de Molina en Xàtiva y Ontinyent

Conocido como el «Faraón de la copla», la vida de Miguel de Molina (Málaga, 1908 - Buenos Aires, 1993) está llena de capítulos por descubrir. La película «Las cosas del querer» (1989) de Jaime Chávarri ahondó en su figura, pero quedan muchas páginas por conocer de la trayectoria de un artista que fue un referente de la cultura española en los años previos a la Guerra Civil y que acabó represaliado y exiliado por su apoyo al bando republicano y su condición de homosexual.

Ahora, el proyecto franco-hispano titulado «Obra y memoria de Miguel de Molina a través de su legado (1908-1993)» permitirá arrojar luz sobre la oscuridad de aquellos tiempos. La retrospectiva «Yo quiero ser diferente» -producida por la Universitat de València y la Fundación Miguel de Molina, que se puede disfrutar en la Nau- ha traído esta semana su figura a València. Pero, el proyecto que investiga su legado es mucho más. Un equipo de especialistas está analizando 15.000 documentos de su archivo personal para dar a conocer a un artista cuya imagen fue estigmatizada por el régimen franquista. Stéphanie Demange es una de las coordinadoras de la iniciativa: «Hablamos de materiales recopilados por Alejandro Salabe -sobrino-nieto del artista y director de la Fundación Miguel de Molina- a lo largo de dos décadas. Es un verdadero tesoro». Y entre toda esa bibliografía se narran detalles de su estancia en las capitales comarcales de la Costera y la Vall d’Albaida en 1942, una vez acabada la contienda bélica y en un contexto de represión.

Así lo comenta Demange: «Se están preparando dos artículos separados. Se conocía el destierro en Cáceres y en Buñol, pero no tanto el de Xàtiva. Estuvo en la ciudad antes de su exilio a Argentina en 1942, creo que fue en mayo. Estuvo más de un mes. Hasta ahora la mejor fuente era su autobiografía ‘Botín de Guerra’, donde narra que viajó por el Levante sin descanso».

La muerte del soldado

Especialmente emotivo es el episodio que vivió en el hospital de las Mamás Belgas de Ontinyent: «Lo narró en la entrevista que le hizo Carlos Herrera en 1990. Él iba a ver y animar a los soldados. Le comentaron que uno muy joven era un admirador devoto. Le cantó ‘Ojos verdes’ y se murió en sus brazos. Lo cuenta con mucha emoción. También destaca a un médico apellidado Sánchez, del que elogia su valentía y dedicación. El mismo define su admiración por los soldados republicanos en sus memorias: ‘Estos valientes se hacían hombres de un tirón en el primer bautizo de fuego’».

«Sobre el confinamiento de Xàtiva no se sabe tanto como de los de Cáceres y Buñol. Estuvo más de un mes en el hotel Españoleto y fue en mayo de 1942, ya que así se puede ver en las anotaciones de sus lecturas. Lo que está claro es que sintió un miedo enorme, como en las otras ciudades. Siempre se teme lo peor: que le hagan el ‘paseo’, que se lo lleven y asesinen. Se sabe que su estancia se enmarca en un contexto de represión aguda, con una vigilancia continua. El gobernador acudía a informarse a diario sobre su situación».

En páginas webs especializadas se habla de sus encuentros con un grupo de republicanos en el Moncho, así como de alguna quedada en Bixquert. Luego, Miguel de Molina se marchó a Argentina.

Miguel Mollá: «Mis padres me llamaron así porque él se lo pidió»

A su paso por Xàtiva, Miguel de Molina trabó amistad con un grupo de tertulianos que se juntaba en el bar Moncho, aún hoy operativo. Los padres de Miguel Mollá, vecino de Xàtiva, formaban parte: «Me llamó Miguel porque él se lo pidió, creo que era algo que hacía de forma habitual. Llegó al acabar la guerra, estuvo en el hotel Españoleto. En el Moncho había un grupo de republicanos -seis o siete- entre los que estaba mi padre. Ellos lo veían pasear, era una buena figura, y al final le dijeron: ‘Aquí tiene una silla y unos amigos’». «Trabaron amistad durante el tiempo que estuvo en Xàtiva y pidió que a mí me llamaran Miguel como una forma de recordarlo. Mi padre lo vio más veces. He escuchado en casa que fue a despedirse a Bixquert, incluso les cantó en la despedida. En mi casa siempre ha sido una figura muy recordada, muy admirada».

La sensación de que fue una figura singular también es compartida por los especialistas que están analizando su legado. Así lo remarcan:«Tenía una personalidad arrolladora. El título de la exposición de la Nau, ‘Yo quiero ser diferente’, es una declaración suya. Desde sus inicios buscó sobresalir, creemos que hay que remarcar su singularidad en el panorama cultural de la España de los años 30 y posteriores. En el fondo es una figura de la que tampoco se sabe tanto por dos motivos diferentes. Uno es el ideológico, ya que fue víctima de la censura. Y otro es documental, ya faltaba documentación hasta esta apertura del archivo personal, que nos permitirá para conocerle mejor».

«Queremos revisar la imagen que se ha dado de él y lo que buscamos con el proyecto es evidenciar una vida fascinante, destacar su prolífica creatividad y capacidad artística. No fue solo el rey de la copla, también trabajó de coreógrafo, escenógrafo, diseñador de vestuario y arreglista. Montó y dirigió su compañía. Y fue escritor, ya que se dedicó a escribir los últimos 30 años de su vida. Tuvo una intensa vida social, siendo admirado por la élite cultural de la época», apostillo Demange.

En la Fira de Xàtiva de 2002 se coordinó un homenaje a su figura. Fue la última ciudad en la que vivió antes del exilio.