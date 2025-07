Xàtiva alza la voz por los derechos LGTBIQ+: "El odio no es una opinión, es un crimen"

Xàtiva celebró este pasado sábado la manifestación por el Orgullo LGTBIQ+. Con la exitosa participación de más de 300 personas, según Desiré Climent, presidenta de la Associació Arc de Sant Martí de Xàtiva, la marcha comenzó en la Casa de les Dones y avanzó por la ciudad acompañada de la colla VALL-TU-KÀ de Tavernes de la Valldigna, en medio de un ambiente festivo y reivindicativo que se extendió por las calles de Xàtiva hasta llegar a las puertas del ayuntamiento, donde se leyó el Manifiesto.

En este punto, la Associació Arc de Sant Martí por los derechos LGTBIQ+ pidió instituciones responsables, políticas transversales y “que llenar las calles de nuestros colores signifique defender nuestros derechos y no una simple decoración”.

El manifiesto de la convocatoria reclamó, además, una postura decidida y resiliente ante el fascismo, así como una educación pública adaptada a todas las realidades, la penalización con cárcel de las “terapias de conversión”, una protección eficaz ante los discursos de odio y políticas públicas que realmente defiendan los derechos de las personas LGTBIQ+. “El odio no es una opinión, es un crimen. La educación no es adoctrinamiento, es una herramienta de libertad. La diversidad no es ninguna amenaza, es un derecho. La censura no nos protege, nos empobrece. La libertad no se negocia”, incidieron los convocantes.

Por la noche, el Jardí de la Pau de Xàtiva se llenó hasta completar el aforo con la cena de “pa i porta”, que dio paso a un exitoso concierto de la cantante valenciana Naina y la actuación de DJ Raquel Maravilla, que dio por finalizada la exitosa jornada.