Dimite la alcaldesa de Bellús, Susana Navarro, tras 12 años en el cargo

La alcaldesa de Bellús, una de las dirigentes más longevas del PP en la Vall d'Albaida, ha presentado por sorpresa su renuncia al cargo que ha ostentado en el ayuntamiento de este pequeño pueblo de 300 habitantes desde 2011. La dimisión de Susana Navarro, que no figuraba en el orden del día, se formalizó por sorpresa en el pleno municipal de este lunes, poco después del ecuador de la legislatura.

Navarro, que no ha atendido las llamadas y consultas que le ha formulado este diario desde el pasado viernes para confirmar su decisión, ha emitido un extenso comunicado en el que atribuye su marcha al "tiempo limitado" del que dispone para ejercer de alcaldesa "por los compromisos familiares y profesionales". "Con la honestidad y valentía con la que me identifico, he propuesto a mis compañeros de equipo de gobierno un relevo para sustituirme en el cargo de alcaldesa", indica la primera edil, que ha conquistado cuatro mayorías absolutas.

La decisión, que no había sido comunicado previamente a la oposición, ha causado desconcierto en el Consorcio de Residuos (COR), cuya presidencia ocupa Navarro desde noviembre de 2023. La noticia se conoce el mismo día en que ha trascendido la renuncia de la persona que había ganado el proceso para ser nombrado nuevo gerente de esta entidad que gestiona la basura de cinco comarcas. Eugenio Cámara, actual director técnico del Emtre (Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos) se vio recientemente salpicado por las investigaciones del caso Azud en calidad de yerno de Alfonso Grau.

Por el momento, Navarro no ha trasladado a la junta de gobierno del COR su marcha, que también ha generado cierta sorpresa en las filas del PP.

"Mi compromiso y cariño hacia todo el pueblo será el mismo, ahora desde otro lugar más sostenible en este momento para mí", señala Susana Navarro en su comunicado, en el que destaca que ha invertido 22 años en "trabajo y compromiso por Bellús".

"Durante todo este tiempo he luchado con todas mis fuerzas para que Bellús sea un lugar lleno de oportunidades para todos los vecinos y vecinas, presentes y futuros", afirma la exalcaldesa, que reivindica en su texto "la igualdad y justicia territorial para que los municipios rurales tengan más oportunidad en una sociedad cada vez más urbanita". "Se precisa construir juntos una sociedad más equitativa en oportunidades y derechos para los ciudadanos que eligen residir o desarrollar su futuro profesional o empresarial en un municipio rural como Bellús", ahonda.

"Hoy los jóvenes emigran a las ciudades porque allí encuentran mejores oportunidades laborales y por ello desde la administración y las políticas de desarollo debemos exigir más recursos, infraestructuras e inversiones, para reducir las diferencias y aumentar las oportunidades" .

Navarro asegura tener "el convencimiento" de que con el cambio en la alcaldía "damos un paso hacia adelante por la prosperidad de Bellús y la garantía de que los proyectos de futuro serán una realidad en esta legislatura". Y no cierra la puerta a regresar al cargo "dentro de 10 o 20 años".