"Muchas farmacias valencianas no aguantarán más meses de impagos"

Los viandantes que pasan por delante de la farmacia de l’Albereda en Xàtiva pueden leer desde hace días diversos mensajes proyectados en las pantallas instaladas en el escaparate:«Tu salud no es arma política. Stop impagos», «Este mes la conselleria no pagarà a las farmàcies» o «La Generalitat Valenciana no pagarà este mes a las farmàcies les receptes dispensades. Intentarem donar el millor servici, peró...» son algunos de los avisos que se sucedes, con imágenes denunciando el problema.

Y es que el establecimiento emplazado en la principal arteria de la capital de la Costera -tal y como ocurre con el resto de las nueve farmacias del municipio y las de las otras localidades de la provincia de Valencia y de la autonomía- arrastra el impago de la factura del mes de mayo por parte de la Generalitat, que identifica a la falta de los fondos del FLA extra como causa de la situación.

Bruno Domínguez es el titular del negocio. Ayer atendió a Levante-EMV y analizó la problemática que sufre en primera persona:«La gente ha de entender que no es que no recibamos nuestros sueldos mensuales, es algo mucho más grave. Estamos adelantando todos los gastos de nuestra parte. Es un déficit que no equivale a mi nómina personal, sino a veinte nóminas juntas. Lo que no están pagando son las medicinas de todos. Y nosotros estamos dando el mismo servicio, la gente no lo ha notado. Lo estamos abonando nosotros».

Domínguez gestiona el local -una de las farmacias más antiguas de la ciudad- desde 2018. Recuerda que en 2012 ya hubo una crisis similar: «Pero no podemos decir que sea la misma dinámica. En aquel entonces dejó de cobrar todo el mundo, era a nivel general. Y pasaba en todas las comunidades. Ahora, no es lo mismo. Hemos dejado de cobrar las farmacias de la Comunitat Valenciana solamente, ya que creo que en Murcia hubo algún problema y se solucionó. Y el resto de ‘proveedores’ de la Generalitat sí han recibido el dinero de mayo, creo. Es algo totalmente diferente a lo que pasó entonces».

Varios viandantes pasan por delante de la facha de la farmacia de l'Albereda de Xàtiva, ayer. / Perales Iborra

Domínguez también realizó una lectura pormenorizada de los acontecimientos, que comenzaron con un aviso oficial por parte del colegio oficial de farmacéuticos fechado el 20 de junio: «Nos comentaron que podía pasar lo que luego ocurrió. Dijeron que íbamos a tener un mes de impago, pero que no iba a ser algo estructural, sino transitorio, según la conselleria. El miedo que tenemos ahora es que desde los colegios han pedido garantías a la Generalitat en varias reuniones para que aseguren el pago de la factura de junio y no se las han dado por escrito, solo verbales, según nos han comentado. Hemos tenido ya dos asambleas y estamos a la espera de las noticias sobre el FLA. Yo no entro en el terreno político, hay las lecturas serán muchas. Pero, sí puedo decir que este mes he tenido que llegar a acuerdos con los proveedores, que me pedirán intereses, para solventar la situación. Cada negocio es un caso particular. No podemos generalizar. Yo hablo del mío. Creo que con un segundo mes de impagos debería tirar de ingeniería financiera. Con un tercero ya no sé qué pasaría. Y hay muchas farmacias valencianas que no aguantarán esta dinámica. Recuerdo que en una de las asambleas, una compañera más mayor nos relataba como aún estaba afrontando pagos por lo ocurrido en 2012, se la veía muy superada».

Consultado sobre posibles protestas si se repite la situación con la factura de junio, Domínguez explicó que no hay nada cerrado:«En las asambleas se han debatido diferentes propuestas. Se ha hablado de cierres, asegurando servicios mínimos. Pondré un ejemplo. Es como si en Xàtiva solo se mantuvieran abiertas durante una semana tres de las diez farmacias que atienden a la población. Al final, nosotros venderíamos nuestra parte igual, pero en días concentrados. No sé si lo notaríamos en las cuentas, pero la gente sí vería lo que está ocurriendo. Es algo que se ha comentado, pero no hay nada decidido. Estamos a la espera de saber sí pagarán la factura de junio. En teoría, nos dijeron que iba a ser transitorio y que el impago solamente sería de un mes, pero debemos esperar acontecimientos para ver lo que ocurre».

«Fuimos esenciales»

Por último recordó que en pandemia sí fueron esenciales:«Estuvimos atendiendo a la población. Cumplimos con nuestro deber. Y ahora nos pasa esto», finalizó.