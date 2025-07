La Pobla del Duc suprime una sirena que sonaba a las 6 de la mañana desde los años 50

El Ayuntamiento de la Pobla del Duc ha suprimido una sirena instalada en el campanario de la localidad en los años 50 del pasado que sonaba cada día a las 6 de la mañana.

La medida ha despertado cierta controversia en el municipio, puesto que hay quien se muestra partidario de conservar la alarma. El portavoz del PP local, Òscar Bataller, ha emprendido una cruzada para denunciar la eliminación de la sirena como "un ataque a la cultura" que, asegura, ha despertado "una enorme indignación" entre los vecinos.

El alcalde de la Pobla del Duc, Vicent Gomar, recalca que el ruido que se emitía a las 6 de la mañana no cumple la normativa autonómica de protección contra la contaminación y defiende que la decisión se ha adoptado "para evitar males mayores". El primer edil señala que se han producido "comunicaciones de incumplimiento", acompañadas de advertencias de posibles denuncias que, según destaca, podrían comportar "el cese de todas las horas", dado que la sirena continúa sonando con total normalidad a las 12 h, a las 15 h y a las 18 horas. La de las 6 es la más conflictiva jurídicamente.

La alarma se implantó durante el franquismo para marcar las horas de los trabajadores del campo en la localidad de la Vall d'Albaida.

“El gobierno ha tomado la decisión sin consultar a nadie ni informar a la población. ¿Quiénes se creen que son?”, ha criticado Òscar Bataller en un video que ha viralizado la polémica. El PP ha iniciado una recogida de firmas -tanto de formato presencial como online- para exigir no solo el retorno de la sirena de las 6 de la mañana sino que se adopten medidas para "protegerla como patrimonio cultural inmaterial".

Según el portavoz popular, "la sirena de las 6 de la mañana es mucho más que un simple sonido para los habitantes de la Pobla del Duc. En su origen, servía para marcar el inicio y final de la jornada agrícola, una función que ha trascendido hasta convertirse en un símbolo identitario", sostiene Bataller. “Puede que para quien no sea de aquí parezca anecdótico, pero para nosotros es una seña de identidad. Es un sonido que nos conecta con nuestra historia y nuestras raíces agrícolas”, aseguran desde el PP.

"No respeta la legislación"

Por su parte, desde el equipo de gobierno de la Pobla del Duc insisten en que la sirena de las seis no respeta la legislación vigente. "Existen casos en muchos pueblos de retirada, incluso, del sonido de las campanas por la noche, tal como nos han informado desde el Arzobispado de València", apuntan fuentes municipales.

Desde el ejecutivo aseguran que no han informado antes sobre la medida adoptada porque la legislación de ruidos es muy restrictiva y "si toda la población lo sabe, es muy fácil que un particular haga una denuncia y se ponga en peligro la continuidad del resto de sirenas que sí que suenan". El gobierno local ha emitido un comunicado ante "el clima de crispación que se ha generado en el pueblo y por el acoso que están teniendo personas del pueblo".

Las mismas fuentes sostiene que el portavoz del partido de la oposición "no se ha puesto en contacto, verbalmente o por registro de entrada, para saber los motivos verdaderos de la retirada". "Pensamos que una actuación responsable de un regidor habría sido, antes de hacer la denuncia pública, informarse y no generar discursos para alterar la convivencia en el pueblo", apuntan en el ejecutivo, que recalca que la sirena no estaba catalogada como bien patrimonial inmaterial.

"Desde el equipo de gobierno lamentamos toda la polémica generada. Nosotros ni decidimos ni redactamos las leyes existentes y aprobadas por la Generalitat Valenciana. Estamos en total desacuerdo con el señalamiento y los insultos que se están produciendo en el pueblo. Por el bien de la convivencia en el pueblo y de nuestra imagen de cara al resto de pueblos, pedimos que estas actitudes cesen", termina el comunicado.