Ventiladores de casa para aliviar el calor en la sexta planta del hospital de Xàtiva

El intenso bochorno que desde hace más de una semana se registra en la provincia de València por la ola de calor también se ha acentuado en los edificios de titularidad pública. Y la situación ha causado que algunos de los pacientes ubicados en la sexta planta -la más alta del complejo- del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva se hayan visto obligados a llevarse de casa ventiladores y otros equipos para aliviar su estancia de varios días.

Así lo narró ayer a Levante-EMV Raquel M., de 48 años de edad, que fue hospitalizada el pasado viernes: «Cuando llegué, la chica que compartía la habitación conmigo tenía un ventilador. Le pregunté y me dijo que la paciente que estaba antes que yo se había traído hasta un equipo de aire acondicionado portátil. Estamos ingresados todo el día en la habitación y se ve que, al ser la sexta planta, el frescor que llega es mínimo, si llega. Y así no se puede estar. Y no creo que sea algo de esta semana solamente».

«La habitación en la que estoy es de las últimas, está al final del pasillo. Creía que aquí se notaba más, pero veo que en otras estancias también tienen ventiladores traídos desde casa. Ayer al mediodía me fui un rato a la zona de los ascensores, que allí se descansa un poco mejor», comentó la paciente, ingresada a la espera de que le hagan una prueba clínica.

Raquel ha hablado sobre la problemática con otros usuarios de la misma planta: «Ayer me comentaron que habían visto pasar a alguien con un ventilador en otra parte del hospital y pensaron: van a la sexta planta. Se lo he comentado al personal y me han dicho que tengo la posibilidad de poner una queja en atención al paciente. Lo haré, pero cada vez que he pasado por ahí he visto una cola muy larga de gente esperando. No es fácil imaginar el fin de semana que hemos pasado, el ventilador ha estado todo el día funcionando sin parar. Ha venido una nueva enferma a la habitación -ya que es compartida- y le he dicho que se traiga su ventilador».

Cumplimiento de la normativa

Consultados por la problemática registrada en el complejo sanitario setabense, desde la conselleria de Sanidad explicaron que «el servicio de mantenimiento del Hospital de Xàtiva ha revisado las órdenes de trabajo del servicio de medicina interna en la planta sexta desde el 1 de junio de 2025 hasta el día de hoy-ayer para el lector- y no existe ninguna petición abierta que indique algún problema o incidencia relacionada con la climatización».

«Asimismo, tras comprobar la temperatura en la planta en el día de hoy se ha constatado que oscila entre 24 y 26 grados, cumpliendo así con lo que marca la normativa UNE 100713:2005 como temperatura ambiente en plantas de hospitalización», explicaron. Cabe constatar que el calor dio un respiro ayer en Xàtiva y las máximas bajaron por segunda jornada consecutiva tras registrarse anteriormente cotas muy altas para la época del año.

Redistribución de los ingresos

Por otra parte, en el Lluís Alcanyís también se ha realizado cambios en el ingreso de los pacientes. Así, las diez unidades de la unidad de pre-ingreso ya no están operativas y algunas de las entradas de pacientes que van para una sola noche se están ubicando en la planta de pediatría para «redistribuir al personal en verano».