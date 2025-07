La Casa de la Juventud alberga una exposición de "socarrats" con referencias a canciones valencianas

Ya se puede visitar en la entrada de la Casa de la Juventud de Xàtiva la exposición «Terra que canta», de la artista setabense Adela Vidal Vinaches, una muestra que corresponde a su trabajo final de los estudios de Ilustración.

El proyecto consiste en un cancionero ilustrado de algunas de las canciones valencianas de lucha que han acompañado y marcado a la autora a lo largo de su adolescencia y juventud. Cada ilustración se convierte en una pieza de cerámica socarrada.

En la muestra se pueden encontrar referencias al poder popular frente a las instituciones con «Fera Ferotge» de Ovidi Montllor, a la libertad de expresión con «Jo vinc d’un silenci» de Raimon, o a la cultura popular y el territorio con «La Malaguenya de Barxeta» de Pep Gimeno Botifarra. Otros temas representados son «Alegria» de Obrint Pas (hablando de las fiestas populares) o «Batiste Ceba» de La Gossa Sorda (haciendo referencia al campo, la tierra y la agricultura).

También están representadas canciones como «Fam de Justícia» de Aspencat (para hablar de la justicia), «I tu sols tu» de El Diluvi (por su enfoque feminista), «La mestra» de Zoo (en el ámbito educativo) o «Coopera» de Orxata Sound System (para hablar de la importancia de la cooperación). Cierran las referencias musicales canciones como «No s’apaguen les estrelles» de Xavi Sarrià con Pep Botifarra, «El Cant dels Maulets» de Al Tall, «Poble» de Atupa con Feliu Ventura, «Hui la liem» de Auxili y «Qui estima la seua llengua» de Tesa con Vicent Torrent.

«La música de lucha la he mamado toda la vida en València y, de alguna manera, me ha ayudado a generar conciencia, por lo que este trabajo es una forma de honrar la tierra», explica la autora, quien aclara que «esta música no solo habla de València, donde siempre hemos hecho de la cultura nuestra bandera y de la música su arma; sino que habla de derechos universales y de la reivindicación de luchas que se podrían trasladar a cualquier parte del mundo».

La exposición puede visitarse hasta el 28 de agosto en la entrada de la Casa de la Juventud.